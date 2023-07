Retour aux sources pour Kylian Mbappé en visite au Cameroun, pays natal de son père

La star de l'équipe de France de football, Kylian Mbappé, est arrivé vendredi au Cameroun pour une série d'événements caritatifs ainsi qu'une visite à Djebalé, village dont son père est originaire.

Publicité Lire la suite

Le Cameroun déroule le tapis rouge pour Kylian Mbappé. L'attaquant star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France de football, a été ovationné par des centaines de fans, jeudi 6 juillet, à son arrivée pour une visite consacrée à des œuvres de charité et un détour dans le village de son père.

Un groupe de 400 personnes environ, arborant pour beaucoup le maillot du PSG, hurlait son nom quand il est apparu à la sortie de l'aéroport de Yaoundé, la capitale, a constaté un journaliste de l'AFP.

Mbappé a salué une centaine de danseurs traditionnels qui se produisaient à son arrivée, un événement encadré par une centaine de policiers et gendarmes.

KYLIAN MBAPPE la folie s’empare du Cameroun 🇨🇲 Le Rio dos Camaroes est fier 🥹 d'accueillir son FILS. …4700 correspondants du monde entier retransmettent en direct ces instants ! Bienvenue dans le pays de Roger Milla , Thomas Kono, Eto'o Fils. pic.twitter.com/4t9Ji35oZj — Flaubert Atangana 🇨🇲 (@FlaubertAtangan) July 6, 2023

Il séjournera durant sa visite de quelques jours dans un complexe hôtelier appartenant à la famille de l'ancien tennisman Yannick Noah, dernier vainqueur français du tournoi de Roland-Garros, en 1983, qui a élu domicile à Yaoundé et fait partie des organisateurs de la tournée de Mbappé.

Tout sourire, la star mondiale du football a salué la foule tenue à distance par les policiers, puis s'est rapidement engouffrée dans un SUV aux vitres teintées qui a pris la direction de Yaoundé.

Un programme, dont l'AFP s'est procuré une copie, prévoit qu'il visite vendredi matin l'école pour enfants sourds et malentendants de la Fondation pour l'éducation et la promotion des personnes déficientes auditives (FEPPDA) à Yaoundé, puis participe à un "match de basket Mbappé vs Joakim" Noah, fils de Yannick et ancien joueur de NBA.

Kylian Mbappé et Joakim Noah.



📍Village Noah - quartier Etoudi.#Cameroon 🇨🇲 pic.twitter.com/qMhyGCx1V9 — The Cameroonian 🇨🇲 (@TheCameroonianZ) July 7, 2023

La "fierté" des Camerounais

Vendredi après-midi, il participera à un match de football contre le FC Vent d'Etoudi, club de D2 camerounaise que préside Yannick Noah.

Il ira samedi à Douala, la capitale économique du Cameroun, où il doit visiter une école puis se rendra à Djebalé, le village de son père Wilfrid Mbappé, né à Douala mais qui a quitté très tôt le Cameroun pour la France.

"C'est une occasion pour lui de visiter à Yaoundé et à Douala les deux écoles réhabilitées par son association Inspired By KM (IBKM), d'aller sur les traces de ses ancêtres à Djebalé, de passer du temps avec les jeunes Camerounais", a détaillé son entourage à Paris dans un communiqué transmis à l'AFP.

"C'est une fierté en tant que Camerounais car c'est un Camerounais d'origine, mais c'est aussi un honneur de pouvoir voir le meilleur joueur du monde", s'enthousiasmait à l'aéroport Arsène Pinlap, 37 ans, président du fan club du PSG à Yaoundé, venu en délégation.

"Nous sommes fiers de voir notre frère camerounais. Nous voulons lui offrir un accueil très chaleureux", a renchéri Vannel Kunde, un lycéen de 16 ans.

"C'est une joie immense pour nous les enfants qui aimons le football" d'accueillir Kylian Mbappé dans notre pays, s'enthousiasmait Armelle Ntsama, lycéenne de 18 ans.

Rencontre prévue avec le Premier ministre

La star française rencontrera également "certaines autorités du pays", dont le Premier ministre Joseph Dion Ngute, pour "échanger sur tous les projets qu'il souhaite mettre en place au Cameroun", selon le communiqué de l'entourage de l'attaquant parisien.

Ce déplacement au Cameroun intervient alors que les relations entre la star et le PSG traversent une phase compliquée depuis plusieurs semaines.

À lire aussiLe feuilleton Mbappé redémarre, le projet sportif du PSG en eaux troubles

Mbappé a prolongé en mai 2022 au PSG pour deux saisons, jusqu'en mai 2024 donc, plus une supplémentaire, jusqu'en 2025, une option qu'il est libre d'activer d'ici au 31 juillet. L'attaquant vedette a indiqué son souhait de ne pas le faire.

Le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, a accentué la pression en déclarant mercredi que l'attaquant international de 24 ans ne pourrait pas "partir gratuitement" et que l'alternative, aux yeux du PSG, était claire : soit il prolonge, soit "la porte est ouverte" pour un transfert.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne