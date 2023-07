Para athlétisme : à un an des Jeux, la Tunisienne Raoua Tlili fait toujours le poids

PORTRAIT

De notre envoyé spécial au stade Charlety – Raoua Tlili a remporté, dimanche, la première médaille d'or des championnats du monde d'athlétisme 2023 qui se déroule à Paris, à un an des Jeux paralympiques. La Tunisienne de 33 ans concourrait en lancer de poids dans la catégorie T41.

Publicité Lire la suite

Les organisateurs des mondiaux de para athlétisme 2023 ne pouvaient rêver mieux comme première médaillée. La première finale des championnats du monde a sacré une légende de son sport, dimanche 9 juillet : la Tunisienne Raoua Tlili, qui a décroché son 5e titre en lancer de poids en 6 participations aux championnats du monde.

Elle a battu l'Ouzbek Kubaro Khakimova (9,83 m) et la Colombienne Mayerli Buitrago (9,62 m).

Raoua Tlili possède le record du monde en lancer de poids en catégorie T41. © Pierre René-Worms, France 24

Perfectionniste, elle était pourtant loin d'être satisfaite : "Je suis heureuse d'avoir gagné la médaille d'or aujourd'hui car j'ai fait une bonne compétition. Mais je n'ai pas aimé ma performance d'aujourd'hui", a-t-elle indiqué juste après son sacre.

Il faut dire qu'avec un lancer à 10.15 m, la Tunisienne est loin de son record à 10,55 m établi lors des Jeux de Tokyo en août 2021.

Une carrière au sommet

L'athlète de 1m33 concourt en catégorie T41, réservée aux personnes de petite taille. Raoua Tlili a commencé sa carrière à l’âge de 16 ans en participant aux championnats du monde d’athlétisme handisport 2006 à Assen. Elle avait brillé dès ses débuts avec une médaille de bronze conquise en lancer de poids, la seule non dorée de sa carrière dans la discipline.

À lire aussiT53, T11, F44… Comment les classifications permettent d'assurer l’équité entre les para athlètes

Raoua Tlili prépare minutieusement ses lancers. © Pierre René-Worms, France 24

Lors de ses tout premiers Jeux paralympiques à Pékin, elle est tout juste majeure, mais remporte déjà une médaille d’or et établit un nouveau record paralympique. Depuis, elle a enchaîné les performances : elle a disputé toutes les olympiades depuis Pékin en lancer de disque et de poids, et elle a remporté huit médailles, six en or et deux d'argent. Une série presque parfaite qu'elle compte poursuivre à Paris en 2024.

Si on en juge par les réactions du public de Charléty, peu nombreux mais bruyant, la Tunisienne devrait être comme à la maison à Paris.

"Je suis très heureuse quand je suis à Paris car il y a beaucoup de Tunisiens, Marocains et Algériens et je représente la femme arabe. Ça m'aide pour les performances", a-t-elle expliqué.

Raoua Tlili affiche fièrement ses couleurs lors de la conférence de presse des mondiaux de para athlétisme à Paris. © Pierre René-Worms, France 24

La reine du lancer n'en a pas fini avec les championnats du monde 2023. Vendredi 14 juillet, elle tentera de décrocher son 10e titre en lancer de disque cette fois. Preuve de sa suprématie, elle possède également le record du monde dans cette discipline.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne