JO de Paris : le calendrier des épreuves et des finales jour par jour

PROGRAMME DES JO

Du 24 juillet au 11 août 2024, Paris accueille les Jeux olympiques. Athlétisme, natation, tennis, judo, handball, basket, escrime… La promesse de moments intenses avec la présence des meilleurs athlètes du monde entier. Suivez notre guide pour ne rien manquer de la grande fête du sport mondial.

Les Jeux olympiques de Paris-2024 vont captiver le monde entier. Du 24 juillet au 11 août, suivez les moments forts de l'athlétisme, de la natation, du tennis, de l'escrime et de bien d'autres disciplines passionnantes.

Pour ne rien manquer des dix-huit jours de compétitions de la 33e Olympiade, France 24 vous présente le calendrier détaillé de l'événement lors duquel les meilleurs athlètes de la planète s'affronteront pour décrocher l'or olympique.

Mercredi 24 juillet 2024

Les JO avant les JO ! Les sports collectifs commencent avant même la cérémonie d'ouverture. Dès le 24 juillet, le coup d'envoi des matches de rugby à sept et de football aura lieu, suivis du handball et du tir à l'arc le lendemain.

Vendredi 26 juillet 2024

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 promet d'être un moment grandiose. Les organisateurs ont vu grand : une cérémonie hors-stade ayant pour décor la Seine, ses abords, ses monuments et ses ponts, offrant une toile de fond pittoresque à cette célébration internationale du sport.

Samedi 27 juillet 2024

Les choses sérieuses commencent avec le premier week-end olympique. Pas moins de 11 titres seront remis ce jour-là.

Les amateurs de cyclisme sur route pourront se délecter des contre-la-montre masculins et féminins, des épreuves auxquelles tout le monde pourra assister gratuitement.

L'escrime française commencera-t-elle sa moisson ? Les sabreuses et les épéistes seront en piste sous la nef du Grand Palais pour les premières médailles de la discipline.

Coup d'envoi également pour le judo avec les -48 kg chez les femmes et les -60 kg chez les hommes. Shirine Boukli et Luka Mkheidze devraient être les représentants français.

Les sports urbains vont également remettre leurs premières médailles parisienne avec la finale de skateboard street : Aurélien Giraud sacré à domicile ? L'image serait belle.

Enfin, au Stade de France, on assistera à la première finale de sport collectif, celle du rugby à sept avec la présence espérée de la superstar Antoine Dupont.

Dimanche 28 juillet 2024

Le week-end continue avec 11 nouvelles médailles attribuées. Du côté de la colline d'Élancourt, ce sera le coup d'envoi du VTT où l'expérimentée Pauline Ferrand-Prévôt et la prodige Loana Lecomte tenteront de glaner le titre à domicile.

Sur la place de la Concorde, la Parisienne Charlotte Hym fera tout pour décrocher le titre de skateboard street féminin.

Non loin de là, Romain Cannone tentera le doublé olympique en épée individuelle tandis qu'Ysaora Thibus défendra ses chances en fleuret. En judo, Amandine Buchard (-52kg) devrait défendre ses chances.

Enfin, en natation, Léon Marchand va-t-il commencer une prodigieuse moisson ? Il sera attendu en finale du 400 mètres quatre nages hommes.

Lundi 29 juillet 2024

Tir à l'arc, gymnastique artistique, judo, natation, VTT, voile, surf, water-polo… Il y en aura pour tous les goûts en matière de médailles.

Mardi 30 juillet 2024

De double championne olympique à triple ? C'est l'objectif affiché de la judokate française Clarisse Agbégnénou (-63 kg) qui devrait être la star de la journée.

Paris sera l'autre vedette de la journée à l'occasion du triathlon olympique : après leur épreuve de natation dans la Seine, les triathlètes auront l'occasion d'apercevoir sur leur parcours de vélo et de course à pied le Grand Palais, le Petit Palais, l'Assemblée nationale, le musée d'Orsay, d'emprunter l'avenue des Champs-Élysées ou encore le quai d'Orsay.

À plus de 15 000 km de là, les épreuves de surf se poursuivent sur le spot de Teahupo'o, à Tahiti, en Polynésie française.

Enfin, il y aura la deuxième finale de sport collectif avec le rugby à VII féminin : trois ans après Tokyo, le VII du coq tentera à domicile de faire mieux que sa médaille d'argent.

Mercredi 31 juillet 2024

Côté bassins, les finales de 100 mètres nage libre rythmeront la journée. L'occasion de voir à l'œuvre le jeune prodige roumain David Popovici.

Côté sport urbain, la Concorde accueillera les finales de BMX freestyle park. La légende Logan Martin remettra son titre olympique en jeu tandis qu'Anthony Jeanjean espérera être paré d'or à domicile.

Non loin de là, ce sera au tour des femmes de disputer le triathlon et Cassandre Beaugrand devrait être la figure de proue de l'équipe de France.

Et le judo continue avec les catégories de -70 kg (femmes) et -90 kg (hommes) où Marie-Ève Gahié et Alexis Mathieu devraient être les représentants tricolores.

Jeudi 1er août 2024

Les épreuves d'athlétisme débuteront également ce jour avec les épreuves du 20 km marche.

Dans le Grand Palais éphémère, les compétitions de judo se poursuivront : Audrey Tcheuméo (-78 kg) défendra les couleurs tricolores.

Vendredi 2 août 2024

Après Laure, Florent ? Le benjamin des Manaudou espère rafler le titre en 50 mètres nage libre.

En judo, la légende Teddy Riner sera sur les tapis pour glaner une troisième médaille d'or aux Jeux olympiques dans la catégorie +100 kg, tandis que Julia Tolofua devrait être la représentante tricolore en +78 kg.

Les premières médailles d'athlétisme en piste seront remises lors de la première séance du soir qui se conclura par la finale du 10 000 mètres messieurs.

Samedi 3 août :

Week-end doré en perspective en France avec pas moins de 44 titres décernés en deux jours. Rien que pour le samedi, ce sont 25 médailles d'or qui trouveront preneurs. Dans les rues de Paris, la course en ligne de cyclisme sacrera le plus fort qui pourrait être Alaphilippe après sa malchance de Rio.

Le 3 août verra aussi l'apothéose du judo avec le tournoi mixte par équipes. Verra-t-on un nouveau duel au sommet entre les deux pays maîtres de la discipline, le Japon et la France ?

L'athlétisme sera à la fête avec la finale de poids masculin, de triple saut féminin, de relais mixte 4 x 400 mètres mais surtout la finale du 100 mètres féminin et la fin du décathlon qu'espère remporter Kevin Mayer.

Si le tournoi de tennis de Roland-Garros attend les successeurs de Yannick Noah (1983) et Mary Pierce (2000), un pied de nez de l'Histoire pourrait-il voir la terre battue parisienne sacrer l'un des siens aux JO ? Caroline Garcia est en tout cas en lice.

Dimanche 4 août 2024

Une journée palpitante en perspective avec la remise de 19 médailles d'or ! L'adrénaline sera notamment à son comble pour la finale du 100 mètres, traditionnellement la séquence le plus visionnée des JO

Sur la terre battue parisienne de Roland-Garros se tiendra la finale du tennis masculin. De là à imaginer un dernier duel entre les monstres sacrés Djokovic et Nadal ? Tout est possible aux Jeux olympiques.

Lundi 5 août 2024

Le "golden week-end" est terminé, mais les olympiades continuent de battre leur plein, notamment en athlétisme avec quatre nouvelles finales : 5 000 mètres, 800 mètres, lancer du disque et saut à la perche. Dans cette dernière discipline, un Français rêve de sacre à domicile :Renaud Lavillenie. Mais il aura fort à faire pour déloger de son trône le recordman Armand Duplantis.

Du côté du vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, ce sera le coup d'envoi du cyclisme sur piste.

Mardi 6 août 2024

Championne olympique à Rio en 2016, Estelle Mossely a fait de Paris-2024 son prochain objectif. La Française est invaincue en boxe professionnelle, mais elle veut revivre les émotions uniques des Jeux olympiques – et, si possible, s'imposer à domicile dans l'écrin de Roland-Garros. Si elle réussit son pari, ce sera le 6 août avec la finale de boxe poids légers.

Mercredi 7 août 2024

Athlétisme, boxe, escalade de vitesses, voile, lutte ou taekwondo… Il y en aura encore pour tous les goûts pour ce deuxième mercredi.

Jeudi 8 août 2024

L'athlétisme bat son plein avec 5 nouvelles médailles d'or attribuées : saut en longueur féminin, javelot masculin, 400 mètres haies féminin, 200 et 110 mètres haies masculins.

Au stade Yves-du-Manoir de Colombes, hérité des JO-1924, la finale de hockey aura lieu.

Vendredi 9 août 2024

Le football, surtout masculin, n'est pas l'épreuve la plus prisée des Jeux olympiques, mais la compétition trouvera tout de même sa conclusion ce vendredi au Stade de France : Mbappé et Griezmann seront-ils de la partie, comme ils le souhaitent ?

Autre temps fort, la finale de la nouvelle discipline de ces JO-2024 : le breakdance. Les B-girls s'affrontent ce vendredi avant les B-boys le lendemain.

Au Bourget, l'escalade olympique en format combiné verra les hommes s'affronter. Avec une performance du prodige français Mejdi Schlack ?

Samedi 10 août 2024

Le bouquet final commence avec un week-end rempli de finales, notamment des sports collectifs.

Le samedi, on retrouvera ainsi celle du basket masculin, du handball féminin, du volleyball masculin et du football féminin. Toutes les équipes de France espèrent reproduire les performances extraordinaires des JO de Tokyo.

Du côté du Bourget, la reine de l'escalade Janja Garnbret défendra son titre olympique et la jeune Française Oriane Bertone aura également à cœur de briller.

Dimanche 11 août 2024

Dernier jour des Jeux olympiques de Paris 2024, et dernières médailles d'or attribuées. Au programme : la finale du handball masculin, du basketball féminin, du water-polo masculin, du volley féminin et la finale du marathon masculin pour clôturer les compétitions.

Puis, Paris-2024 passera le drapeau olympique à Los Angeles-2028 lors de la cérémonie de clôture au Stade de France. Mais l'olympisme n'en aura pas terminé avec la capitale française : le 28 août, les Jeux paralympiques débuteront.

Synthèse du calendrier

Mercredi 24 juillet 2024

Football

Rugby à VII

Jeudi 25 juillet 2024

Tir à l'arc

Football

Handball

Rugby à VII

Vendredi 26 juillet 2024

Cérémonie d'ouverture

Samedi 27 juillet 2024

Badminton

Basket

Boxe

Cyclisme sur route (avec remise de médailles)

Canoë-kayak slalom

Plongeon (avec remise de médailles)

Football

Escrime (avec remise de médailles)

Gymnastique artistique

Handball

Hockey

Judo (avec remise de médailles)

Aviron

Rugby à VII (avec remise de médailles)

Tir

Skateboard (avec remise de médailles)

Surf

Natation (avec remise de médailles)

Tennis

Beach-Volley

Volley

Water polo

Dimanche 28 juillet 2024

Tir à l'arc (avec remise de médailles)

Badminton

Basket

Boxe

Canoë-kayak slalom (avec remise de médailles)

Football

Escrime (avec remise de médailles)

Gymnastique artistique

Handball

Hockey

Judo (avec remise de médailles)

VTT (avec remise de médailles)

Aviron

Rugby à VII

Voile

Tir

Skateboard (avec remise de médailles)

Surf

Natation (avec remise de médailles)

Beach-Volley

Volley

Water polo

Lundi 29 juillet 2024

Tir à l'arc (avec remise de médailles)

Badminton

Basket

Boxe

Canoë-kayak slalom (avec remise de médailles)

Plongeon (avec remise de médailles)

Escrime (avec remise de médailles)

Gymnastique artistique (avec remise de médailles)

Handball

Hockey

Judo (avec remise de médailles)

VTT (avec remise de médailles)

Aviron

Rugby à VII

Voile

Tir

Surf

Natation (avec remise de médailles)

Tennis

Beach-Volley

Volley

Water polo

Mardi 30 juillet 2024

Tir à l'arc

Badminton

Basket 3x3

BMX freestyle

Boxe

Canoë-kayak slalom

Football

Escrime (avec remise de médailles)

Gymnastique artistique (avec remise de médailles)

Handball

Hockey

Judo (avec remise de médailles)

Aviron

Rugby à VII (avec remise de médailles)

Voile

Tir

Surf (avec remise de médailles)

Natation (avec remise de médailles)

Tennis

Triathlon (avec remise de médailles)

Tennis de table (avec remise de médailles)

Beach-Volley

Volley

Water polo

Mercredi 31 juillet 2024

Tir à l'arc

Badminton

Basket 3x3

Basket

BMX freestyle (avec remise de médailles)

Boxe

Canoë-kayak slalom (avec remise de médailles)

Plongeon (avec remise de médailles)

Football

Escrime (avec remise de médailles)

Gymnastique artistique (avec remise de médailles)

Handball

Hockey

Judo (avec remise de médailles)

Aviron (avec remise de médailles)

Voile

Tir

Natation (avec remise de médailles)

Tennis

Triathlon (avec remise de médailles)

Tennis de table (avec remise de médailles)

Beach-Volley

Volley

water-polo

Jeudi 1er août 2024

Tir à l'arc

Athlétisme (avec remise de médailles)

Badminton

Basket 3x3

Basket

BMX Racing

Boxe

Canoë-kayak slalom (avec remise de médailles)

Escrime (avec remise de médailles)

Gymnastique artistique (avec remise de médailles)

Golf

Handball

Hockey

Judo (avec remise de médailles)

Aviron (avec remise de médailles)

Voile (avec remise de médailles)

Tir

Natation (avec remise de médailles)

Tennis

Tennis de table

Beach-Volley

Volley

water-polo

Vendredi 2 août 2024

Tir à l'arc (avec remise de médailles)

Athlétisme (avec remise de médailles)

Badminton (avec remise de médailles)

Basket 3x3

Basket

BMX Racing (avec remise de médailles)

Boxe

Plongeon (avec remise de médailles)

Équitation (avec remise de médailles)

Football

Escrime (avec remise de médailles)

Golf

Gymnastique trampoline

Handball

Hockey

Judo (avec remise de médailles)

Aviron (avec remise de médailles)

Voile (avec remise de médailles)

Tir

Natation (avec remise de médailles)

Tennis (avec remise de médailles)

Tennis de table

Beach-Volley

Volley

water-polo

Samedi 3 août 2024

Tir à l'arc (avec remise de médailles)

Athlétisme (avec remise de médailles)

Badminton (avec remise de médailles)

Basket 3x3

Basket

BMX Racing (avec remise de médailles)

Boxe (avec remise de médailles)

Cyclisme sur route (avec remise de médailles)

Canoë-kayak slalom

Équitation (avec remise de médailles)

Football

Escrime (avec remise de médailles)

Gymnastique artistique (avec remise de médailles)

Golf

Handball

Hockey

Judo (avec remise de médailles)

Aviron (avec remise de médailles)

Voile

Tir

Natation (avec remise de médailles)

Tennis (avec remise de médailles)

Tennis de table (avec remise de médailles)

Beach-Volley (avec remise de médailles)

Volley

water-polo

Dimanche 4 août 2024

Tir à l'arc (avec remise de médailles)

Athlétisme (avec remise de médailles)

Badminton (avec remise de médailles)

Basket 3x3

Basket

Boxe (avec remise de médailles)

Cyclisme sur route (avec remise de médailles)

Canoë-kayak slalom

Équitation (avec remise de médailles)

Football

Escrime (avec remise de médailles)

Gymnastique artistique (avec remise de médailles)

Golf (avec remise de médailles)

Handball

Hockey

Voile

Tir

Natation (avec remise de médailles)

Tennis (avec remise de médailles)

Tennis de table (avec remise de médailles)

Beach-Volley

Volley

water-polo

Lundi 5 août 2024

Athlétisme (avec remise de médailles)

(avec remise de médailles) Badminton (avec remise de médailles)

Basket 3x3 (avec remise de médailles)

Escalade

Canoë-kayak slalom (avec remise de médailles)

Cyclisme sur piste (avec remise de médailles)

Plongeon

Football

Gymnastique artistique (avec remise de médailles)

Hockey

Voile

Tir

Natation artistique

Triathlon (avec remise de médailles)

Beach-Volley

Volley

water-polo

Lutte

Mardi 6 août 2024

Athlétisme (avec remise de médailles)

(avec remise de médailles) Basket

Boxe (avec remise de médailles)

Escalade

Canoë course en ligne

Cyclisme sur piste (avec remise de médailles)

Plongeon (avec remise de médailles)

Équitation (avec remise de médailles)

Football

Handball

Hockey

Voile (avec remise de médailles)

Skateboard (avec remise de médailles)

Natation artistique

Beach-Volley

Volley

water-polo

Lutte (avec remise de médailles)

Mercredi 7 août 2024

Athlétisme (avec remise de médailles)

(avec remise de médailles) Basket

Boxe (avec remise de médailles)

Escalade

Canoë course en ligne

Cyclisme sur piste (avec remise de médailles)

Plongeon

Golf

Handball

Hockey

Voile (avec remise de médailles)

Skateboard (avec remise de médailles)

Natation artistique (avec remise de médailles)

Taekwondo (avec remise de médailles)

Tennis de table

Beach-Volley

Volley

Haltérophilie (avec remise de médailles)

water-polo

Lutte (avec remise de médailles)

Jeudi 8 août 2024

Athlétisme (avec remise de médailles)

(avec remise de médailles) Basket

Boxe (avec remise de médailles)

Escalade (avec remise de médailles)

Canoë course en ligne (avec remise de médailles)

Cyclisme sur piste (avec remise de médailles)

Plongeon (avec remise de médailles)

Football (avec remise de médailles)

Golf

Gymnastique rythmique

Hockey (avec remise de médailles)

Pentathlon moderne

Natation marathon

Voile (avec remise de médailles)

Taekwondo (avec remise de médailles)

Tennis de table

Beach-Volley

Volley

Haltérophilie (avec remise de médailles)

water-polo

Lutte (avec remise de médailles)

Vendredi 9 août 2024

Athlétisme (avec remise de médailles)

(avec remise de médailles) Basket

Breaking (avec remise de médailles)

Boxe (avec remise de médailles)

Escalade (avec remise de médailles)

Canoë course en ligne (avec remise de médailles)

Cyclisme sur piste (avec remise de médailles)

Plongeon (avec remise de médailles)

Football (avec remise de médailles)

Golf

Gymnastique rythmique (avec remise de médailles)

Handball (avec remise de médailles)

Pentathlon moderne (avec remise de médailles)

Natation marathon (avec remise de médailles)

Natation artistique

Taekwondo (avec remise de médailles)

Tennis de table (avec remise de médailles)

Beach-Volley (avec remise de médailles)

Volley (avec remise de médailles)

Haltérophilie (avec remise de médailles)

water-polo

Lutte (avec remise de médailles)

Samedi 10 août 2024

Marathon (avec remise de médailles)

Basket (avec remise de médailles)

Breaking (avec remise de médailles)

Boxe (avec remise de médailles)

Escalade (avec remise de médailles)

Canoë course en ligne (avec remise de médailles)

Cyclisme sur piste (avec remise de médailles)

Plongeon (avec remise de médailles)

Football (avec remise de médailles)

Golf (avec remise de médailles)

Gymnastique rythmique (avec remise de médailles)

Handball (avec remise de médailles)

Pentathlon moderne (avec remise de médailles)

Natation artistique (avec remise de médailles)

Taekwondo (avec remise de médailles)

Beach-Volley (avec remise de médailles)

Volley (avec remise de médailles)

Haltérophilie (avec remise de médailles)

water-polo (avec remise de médailles)

Lutte (avec remise de médailles)

Dimanche 11 août 2024

Marathon (avec remise de médailles)

Basket (avec remise de médailles)

Cyclisme sur piste (avec remise de médailles)

Handball (avec remise de médailles)

Pentathlon moderne (avec remise de médailles)

Volley (avec remise de médailles)

Haltérophilie (avec remise de médailles)

water-polo (avec remise de médailles)

Lutte (avec remise de médailles)

Cérémonie de clôture

