Tour de France : Pello Bilbao remporte une 10e étape débridée

Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) s'est imposé mardi à Issoire lors de la 10e étape, au lendemain de la première journée de repos. Pas de changements du côté du classement général, Vingegaard reste maillot jaune devant Tadej Pogacar.

Cela devait être une étape de transition, au lendemain de la journée de repos et avant le gros morceau jurassien et alpin du week-end. C'est finalement une étape débridée qui a eu lieu entre Vulcania et Issoire mardi 11 juillet. Et, au terme de multiples mouvements de course, c'est finalement l'Espagnol Pello Bilbao qui a remporté la 10e étape du Tour de France sous une chaleur étouffante en réglant un petit groupe d'échappés au sprint.

Il s'est imposé devant l'Allemand Georg Zimmermann et l'Australien Ben O'Connor

Douzième au général le matin de l'étape, il remonte au cinquième rang, à 4m34 du maillot jaune Jonas Vingegaard, qui a fini avec tous les favoris dans le peloton, à près de trois minutes du vainqueur.

Une victoire dédiée à Gino Mäder

La dernière victoire espagnole remontait à 2018 avec le succès d'Omar Fraile à Mende.

C'est, à 33 ans, la première victoire de Bilbao sur le Tour. Et elle a un goût spécial, un mois après la mort de son équipier Gino Mäder dans une chute sur le Tour de Suisse.

Pello Bilbao dédie sa victoire à Gino Mäder sur le podium. #TDF2023 pic.twitter.com/BuqmBoIisa — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 11, 2023

"Cette victoire est pour Gino. Je voulais faire quelque chose pour lui dans ce Tour. Je voulais le faire dès la première semaine qui était aussi très importante pour moi avec le départ du Pays basque. Ça n'avait pas marché. Mais j'ai travaillé pour vivre ce moment", a-t-il dit.

Le Basque avait annoncé au départ du Tour qu'il verserait un euro à une association environnementale pour chaque coureur terminant derrière lui à chaque étape, suivant l'exemple de Gino Mäder qui avait pris cette initiative au Tour d'Espagne en 2021.

