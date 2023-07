Mondial féminin de football 2023 : l'Australie et la Nouvelle-Zélande, terres de foot pour un mois

Du 20 juillet au 20 août, 32 équipes se retrouvent en Australie et en Nouvelle-Zélande pour le Mondial de football féminin. 64 rencontres sont prévues dans les deux pays. Cette neuvième édition de la compétition comporte son lot de nouveautés.

La Française Eugénie Le Sommer contrôle le ballon lors du match amical entre les Bleues et l'Australie à Melbourne, le 14 juillet 2023.

Au pays des kangourous et dans celui du "long nuage blanc" – l’Australie et la Nouvelle-Zélande –, le rugby est habituellement roi. Ces deux pays s’apprêtent cependant à devenir, pour un mois, le centre de la planète football. Du 20 juillet au 20 août, ils accueillent la neuvième édition de la Coupe du monde de football féminin. Par rapport aux précédentes, les nouveautés sont nombreuses.

C’est la première fois que deux pays accueillent la compétition internationale. Les précédentes éditions du Mondial de football ont eu lieu en Chine en 1991 et 2007, en Suède en 1995, aux États-Unis en 1999 et 2003, en Allemagne en 2011, au Canada en 2015 et en France en 2019.

En France, les Américaines avaient remporté le trophée pour la quatrième fois de leur histoire – et pour la deuxième fois d'affilée –, après avoir triomphé des Néerlandaises sur le score de 2 à 0, avec notamment un but sur penalty de Megan Rapinoe, l'une des joueuses emblématiques de l'équipe américaine.

Megan Rapinoe soulève le trophée, le 7 juillet 2019, à Lyon. Franck Fife, AFP

Plus d’équipes, plus de rencontres

Cette édition australo-néo-zélandaise est également la première à accueillir 32 équipes lors de la phase de poule. Au total, 64 rencontres seront disputées dans dix stades différents – six en Australie, quatre en Nouvelle-Zélande.

La décision d’élargir le nombre d’équipes a été annoncée par la FIFA le 31 juillet 2019, dans la foulée du Mondial organisé en France, afin de "favoriser le développement du football féminin". Le nombre d’équipes en lice ne cesse ainsi de s’élargir depuis la création de la Coupe du monde féminine de football en 1991, qui comptait alors 12 équipes.

Lors de la phase de poule, chaque groupe sera composé de quatre équipes. Les deux premières de chaque groupe accéderont aux huitièmes de finale. Débutera alors la phase à élimination directe. Comme d'habitude, ce sont les pays hôtes qui ouvriront le bal. La Nouvelle-Zélande affrontera la Norvège à Auckland, au stade Eden Park, à 9 heures (heure de Paris). La rencontre sera suivie, à 12 heures (toujours heure de Paris), par l’Australie, opposée à l'Irlande au Stadium Australia de Sydney – qui accueillera également la finale du tournoi.

Arbitrage vidéo, fan-zones, primes

Des nouveautés apparaissent aussi dans l'arbitrage, notamment l’assistance vidéo (VAR). La FIFA rappelle dans un article publié sur son site que l’arbitrage vidéo avait déjà été introduit lors de la dernière Coupe du monde féminine, en France. Elle insiste toutefois sur le fait que "l’édition en Australie et en Nouvelle-Zélande réunira 19 arbitres assistants vidéo, parmi lesquels, pour la première fois, six femmes".

Côté primes versées aux joueuses – ou "cash prizes" – Clément Gauvin, cofondateur du média Footeuses, avance le fait qu'elles "seront augmentées", avec des sommes "assez incroyables au niveau du football féminin".

Pour Clément Gauvin, il s’agit "clairement", à l’échelle mondiale, d’une "Coupe du monde charnière" pour le football féminin. "Les 'cash prizes' pour les joueuses vont être énormes, il y a donc forcément une attente sportive qui va être de plus en plus élevée". Par ailleurs, "c’est aussi la première qu’il y aura des fan-zones en Australie et en Nouvelle-Zélande pour une Coupe du monde de foot féminin".

"Au niveau de la diffusion, la compétition sera retransmise dans le monde entier. Il y a eu aussi des efforts sur les horaires des matches", indique-t-il. "Au niveau de la FIFA, il y a des choses qui s'organisent pour faire de cet événement un événement incroyable", conclut Clément Gauvin.

Le tournoi s'achèvera avec la finale entre les vainqueurs des deux demi-finales. Elle se jouera le 20 août à 12 heures (heure de Paris).

