Mondial-2023 de football : la Nouvelle-Zélande crée la surprise à domicile face à la Norvège

La Coupe du monde 2023 de football féminin s'est ouverte jeudi et, à domicile, la Nouvelle-Zélande a surpris la Norvège grâce à un pressing étouffant et un but d'Hannah Wilkinson (1-0). Favorites sur le papier, les coéquipières d'Ada Hegerberg vont devoir se réinventer.

La joie d'Hannah Wilkinson sur son ouverture du score face à la Norvège lors du match d'ouverture du Mondial féminin de football, le 20 juillet 2023. © Marty Melville, AFP

Texte par : Romain HOUEIX Suivre

Publicité Lire la suite Une victoire qui mettra un peu de baume au cœur à la Nouvelle-Zélande. Encore sous le choc de la fusillade qui a éclaté à quelques heures du coup d'envoi du mondial, les joueuses néo-zélandaises ont tout donné, jeudi 20 juillet, pour remporter leur duel face à la Norvège. Hannah Wilkinson a trouvé la faille dans la carapace scandinave pour offrir au pays sa première victoire en Coupe du monde (1-0). En raison de la fusillade meurtrière ayant eu lieu quelques heures à peine avant la cérémonie d'ouverture, la Coupe du monde a commencé par un moment de gravité : une minute de silence en hommage aux victimes. À lire aussiMondial féminin de football 2023 : quelles sont les équipes favorites ? Les spectateurs de l'Eden Park d'Auckland n'ont pas trop à attendre pour voir de l'action. Wilkinson s'échappe et prend de vitesse Hansen et Harviken avant de tenter de remettre en retrait. La défense norvégienne repousse. Dans la continuité, la Norvège répond par sa Ballon d'Or, Ada Hegerberg, qui centre du bout du pied. Esson manque sa sortie, sans que cela ne porte à conséquence (6e). Wilkinson intenable Sans round d'observation, la Coupe du monde 2023 est donc lancée. La Nouvelle-Zélande va chercher très haut les Norvégiennes qui peinent à ressortir proprement le ballon. Les "Football Ferns" (Fougères du football) jouent crânement leur chance pour marquer leur Mondial à domicile. Les Néo-Zélandaises profitent notamment de la vitesse de leur avant-centre, Hannah Wilkinson, intenable en première période. L'attaquante de Melbourne City met à mal la défenseuse norvégienne Harviken (13e, 31e). Les Norvégiennes, pourtant favorites du groupe A, peinent à concrétiser leurs occasions. Graham Hansen s'offre un raid sur le côté droit et prend de vitesse deux défenseuses. Elle met en retrait pour Hegerberg qui ne peut muscler sa reprise. Stott intervient devant elle pour contrer le ballon (36e). C'est Adam Hansen, au four et au moulin, qui vient annihiler la montée de la capitaine des Football Ferns, Ali Riley, renvoyant les deux équipes sur un score de parité aux vestiaires (39e). Le match s'anime en seconde période et la Nouvelle-Zélande frappe d'entrée. Lancée par Indiah-Page Riley côté droit, Hand prend de vitesse Harviken avant de servir en retrait l'inévitable Wilkinson aux 6 mètres. Cette dernière n'a plus qu'à ouvrir son pied pour envoyer le ballon dans les filets (1-0, 48e). Hannah Wilkinson a ouvert le score face à la Norvège (48e).



La néo-zélandaise marque donc le tout premier but de cette Coupe du Monde. 👏



Elle succède à Eugénie Le Sommer qui avait ouvert le bal en 2019. 🤝#FIFAWomensWorldCup2023



pic.twitter.com/7zhIa9vUk2 — Footeuses (@foo_teuses) July 20, 2023 Les Football Ferns tentent de capitaliser et poussent encore. Elles sont même proches d'obtenir un penalty alors que la VAR est consultée pour la première fois de l'histoire de la Coupe du monde féminine. L'assistance vidéo estime finalement qu'il n'y a pas de main de Harviken (53e). La Norvège ne s'avoue pas vaincue. Hegerberg trouve Haavi dans la surface qui remet pour Maanum au premier poteau. La milieue de terrain d'Arsenal reprend le ballon et sa frappe frôle le poteau (59e). Mais la fin du match est à l'avantage des Néo-Zélandaises qui étouffent complètement leurs adversaires. Mikalsen est contrainte de s'illustrer face à Indiah-Page Riley (63e) puis Percival, servie par Wilkinson, envoie sa frappe juste à côté (76e). La Norvège manque de revenir au score mais la frappe de Hansen trouve la transversale adverse (81e). Les Norvégiennes ne se procureront pas de meilleure occasion ensuite, même lors des dix dernières longues minutes de temps additionnel. Les Fougères, au contraire, vont avoir l'occasion de finir le travail grâce à un penalty obtenu sur une main d'Hansen, qui a eu le malheur de se trouver sur la trajectoire d'une frappe de Steinmetz. Mais Percival s'applique trop et trouve la barre transversale (89e). La Nouvelle-Zélande a finalement vaincu son signe indien qui la laissait sur 15 matches sans la moindre victoire en Coupe du monde. Et s'offre le droit de croire à des huitièmes de finale historiques pour le pays des Kiwis.