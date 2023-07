Mondial-2023 de football : le Nigeria et le Canada se neutralisent pour leurs débuts

COMPTE-RENDU

Le Nigeria et le Canada n'ont pas réussi à se départager (0-0), vendredi, à Melbourne. Pour leur entrée dans la compétition, les Super Falcons et les Canucks marquent un point chacun dans le groupe B, au terme d'une rencontre marquée par de nombreuses imprécisions techniques.

La milieu de terrain nigériane Christy Ucheibe et l'attaquante canadienne Adriana Leon se disputent le ballon lors du match de Mondial féminin de football au AAMI Park, à Melbourne, le 21 juillet 2023.

Ce match entre le Nigeria et le Canada s'annonçait comme la première affiche de ce Mondial féminin de football 2023. Il a finalement accouché d'un match nul (0-0), vendredi 21 juillet, au AAMI Park de Melbourne. Sous le soleil, la meilleure sélection africaine - 11 fois championne continentale -, en vert, fait face dans ce deuxième match du relevé groupe B aux championnes olympiques canadiennes, en rouge.

Lors de ces première minutes, la maîtrise du ballon est plutôt canadienne mais les Nigérianes sont bien en place, positionnées en 4-2-3-1. Les Canucks font tourner le ballon avec des passes latérales mais ne parviennent pas à trouver la faille pour le moment... Jusqu'à cette première occasion de Sinclair (9e). La joueuse parvient à être trouvée dans l'axe et tente une frappe enroulée à l'entrée de la surface nigériane, mais le ballon passe de peu au-dessus du cadre de Nnadozie.

Les Super Falcons subissent la domination de l'équipe adverse en ce début de match : le Canada a près de 70 % de possession du ballon lors du premier quart d'heure. Et les Canucks ne relachent pas la pression, à l'image de ce corner obtenu après un bon mouvement côté gauche finalement bien dégagé du poing par Nnadozie (15e). Les joueuses nord-américaines apportent aussi du danger sur un coup-franc mais la gardienne nigériane s'impose encore dans les airs (19e).

Les Nigérianes doivent attendre plus de vingt minutes pour s'approcher de la surface adverse, et se créent la première occasion cadrée de la rencontre sur une frappe enroulée à ras de terre déviée par Sheridan en corner (22e). Le coup de pied arrêté dans la foulée ne donne rien. En-dehors de cette incursion, les Super Falcons ont du mal à rééquilibrer la rencontre, toujours largement dominée par les Canadiennes. Sur un centre de Lawrence, l'attaquante Huitema est trouvée au point de penalty mais sa tête fuit de peu le cadre adverse (28e).

Les Nigérianes, qui se projettent rarement, arrivent enfin à rester un peu dans le camp canadien en obtenant deux corners consécutifs (33e, 34e). Sur le second coup de pied arrêté, le ballon est dégagé sur Abodiun, mais sa frappe aux 20 mètres s'envole au-dessus de la transversale de Sheridan. Peu après, la gardienne canadienne manque une sortie au sol sur une nouvelle incursion des Super Falcons (35e). Mais aucune Nigériane ne parvient à propulser le ballon dans le but vite, et la défense des Canucks se dégage.

La fin de première période est plutôt pauvre en mouvements offensifs, les Super Falcons et les Canucks se neutralisant tour à tour. Les deux nations se sont montrées dangereuses durant ce premier acte, mais il va falloir plus de justesse et de précision pour que le score évolue au tableau d'affichage : dix tentatives de frappes ont été faites, pour une cadrée.

Le Canada manque un penalty

Au retour des vestiaires, Les Canadiennes remettent le pied sur le ballon. Dans la surface nigériane, Ordega semble faire faute sur Sinclair. Après visionnage de la VAR, l'arbitre décide d'accorder un penalty aux Canucks. Sinclair pense se faire justice elle-même, mais son plat du pied est sorti par Nnadozie, qui maintient les Super Falcons à flot (50e).

Demehin est ensuite avertie d'un carton jaune sur une percée de l'attaquante canadienne Huitema, taclée alors qu'elle partait seule vers le but nigérian (54e). Les fautes des Super Falcons se multiplient depuis le début de la seconde mi-temps et amènent parfois des situations intéressantes pour leurs adversaires, comme sur ce coup-franc direct tiré par Leon qui passe près de la cage de Nnadozie (57e).

Les deux nations ne parviennent pas à trouver la faille après une heure de jeu. Les Canucks ont une domination stérile du ballon et manquent toujours de justesse. Les Super Falcons, quant à elles, sont aussi imprécises et doivent s'en remettre à des contres (aucun depuis le retour des vestiaires). Alors les Nigérianes s'en remettent à un éventuel exploit individuel, comme sur cette frappe d'Ucheibe aux 30 mètres qui passe largement au-dessus du but de Sheridan (67e).

Les Canadiennes semblent de plus en plus nerveuses à l'idée de ne pas remporter ce match, à l'image de Lawrence avertie sur un tirage de maillot évitable (74e). Dans la foulée, le coup-franc nigérian fait passer un frisson dans la surface canadienne, avant que la défense ne dégage le ballon en corner. Mais le coup de pied arrêté qui suit ne donne finalement rien.

Les Nigérianes semblent mieux terminer la rencontre et multiplient les mouvements offensifs. Sur un corner, il faut que Sheridan s'emploie dans les airs, puis que l'arbitre siffle faute en faveur de la gardienne, pour éviter que les Super Falcons n'ouvrent le score (83e). Les dernières minutes ne donnent pas de nouvelle occasion nette de part et d'autre, et on note peu de rebondissements excepté l'exclusion d'Abiodun pour un tacle sévère sur Lawrence (90e+7). Le match nul semble logique, premier 0-0 de ce Mondial.

