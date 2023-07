Kylian Mbappé "à vendre" ? Le PSG durcit le bras de fer avec l'attaquant parisien

HAUTE TENSION

Le PSG a écarté Kylian Mbappé, vendredi, de sa tournée au Japon et en Corée du Sud. Un geste fort qui ne va certainement pas apaiser le climat de tension en cours depuis des semaines entre le club parisien et l'attaquant star. Entre affirmation de l'institution et "mauvaise gestion" de ce dossier, cette situation laissera des traces quelle que soit l’issue de ce bras de fer. Explications.

Kylian Mbappé, ici au Parc des Princes le 30 avril 2023, ne participera pas à la tournée d'été du PSG au Japon et en Corée du Sud sur décision du club.

Le PSG a décidé de frapper fort, vendredi 21 juillet au soir, au moment de publier sur son site la liste des joueurs convoqués pour sa tournée au Japon et en Corée du Sud (22 uillet-3 août). Entre le n°6 Marco Verratti et le n°8 Fabian Ruiz, pas de trace du n°7 Kylian Mbappé. Ce n'est pas une erreur, mais bien un choix fort du club parisien, qui a décidé de se passer de sa star pour ce stage.

Exit l'homme fort au cœur du projet sportif parisien : "Kyky" va passer les treize prochains jours dans le "loft" des indésirables, déjà peuplé d'autres joueurs comme Leandro Paredes, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum ou encore Julian Draxler – tous placés sur la liste des transferts pour cet été. Un nouvel épisode, et pas des moindres, dans les relations tumultueuses que connaissent le PSG et Kylian Mbappé depuis plusieurs semaines.

"On a l'impression d'un club aux abois, qui ne sait pas comment faire pour régler le problème", estime auprès de FranceInfo Nicolas Kssis-Martov, journaliste au magazine So Foot. La situation peut résulter d'un "immense malentendu", poursuit-il, mais elle est "en tout cas" symptomatique d'une "mauvaise gestion du cas Mbappé de la part du PSG".

Pour le journaliste, c'est aussi la preuve "des problèmes de fonctionnement et de gestion de l'effectif au sein du (club parisien) depuis de nombreuses années, qui se cristallisent autour d'un joueur qui est en plus présenté comme le cœur du club et de son projet".

"Une situation d'échec incroyable"

Le club parisien goûte peu l'évolution des événements depuis le 12 juin : ce jour-là, Kylian Mbappé – engagé jusqu'en 2024 – prévient le PSG par courrier qu'il n'activera pas l'année supplémentaire incluse en option dans son contrat. Cette décision ouvre la porte à un départ, mais le joueur affirme qu'il restera encore un an à Paris.

Puis le président parisien Nasser al-Khelaïfi tient des propos en forme d'ultimatum, le 6 juillet, lors de la présentation à la presse du nouvel entraîneur parisien Luis Enrique : "Si Kylian veut rester, nous on veut qu'il reste. Mais il doit signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser le meilleur joueur du monde partir gratuitement".

Le ton s'est encore plus durci le 18 juillet, lorsque Nasser al-Khelaïfi a tenu un discours devant l'effectif parisien au nouveau centre d'entraînement du club à Poissy. "Si quelqu'un ne veut pas être ici pour défendre nos couleurs, la porte est ouverte", a-t-il notamment déclaré, selon des propos rapportés par L'Équipe. "Le club est plus grand que n'importe qui ici. Même plus grand que moi."

Alors que Kylian Mbappé a jusqu'au 31 juillet pour prolonger avec le club parisien, il ne dévie pas de sa ligne directrice de ces dernières semaines – rester au PSG sans prolonger son contrat. En face, le club parisien pense que le joueur a d'ores et déjà un accord avec le Real Madrid pour partir libre en 2024, et il refuse de se priver d'une indemnité de transfert.

"C'est quand même incroyable qu'après toutes ces années où le PSG n'a jamais réussi à affirmer son institution et que ce soit cette année qu'elle le fasse, et ce vis-à-vis d'une star internationale", a expliqué vendredi sur RMC le journaliste et éditorialiste Daniel Riolo. "Qu'ils en viennent à ce sommet, à ce séisme qu'on n'a jamais vu dans aucun club, je trouve que c'est, des deux côtés, une situation d'échec absolument incroyable."

Kylian Mbappé, "à vendre", peut encore refuser d'être transféré

Conséquence directe du bras de fer actuel : Kylian Mbappé "est à vendre dès à présent", selon un proche du club parisien cité par le service des sports de Radio France. Par ailleurs, une source participant aux négociations assure à l'AFP que le PSG a déjà reçu une offre de 300 millions d'euros en provenance d'un club d'Arabie saoudite pour s'attacher les services de l'attaquant français.

Mais malgré son envie de faire passer l'institution au-dessus des individualités dans cette affaire, le regain d'autorité du club parisien paraît limité et Kylian Mbappé a encore toutes les clés en main. Ce dernier peut faire preuve de patience et accepter sa situation, quel que soit le sort qui lui est imposé jusqu'à la fin de son contrat. Et en cas d'accord du PSG avec un autre club d'ici la fin du mercato (le 1er septembre), le capitaine des Bleus peut encore refuser d'être transféré.

Pire : si ce bras de fer conduit à une impasse entre les deux parties, l'entourage de Kylian Mbappé a déjà laissé entendre que le joueur était prêt à rester une saison sur le banc, selon une source du club citée par l'AFP. "On parle d'un des meilleurs joueurs au monde et du capitaine de l'équipe de France. (Le mettre sur le banc) serait un geste très violent, mais normalement on n'en arrivera pas à cette extrémité", selon Nicolas Kssis-Martov.

Le feuilleton PSG-Mbappé est encore loin d'avoir connu son dénouement, et même si le club se veut intransigeant pour le moment, de l'eau va encore couler sous les ponts de la Seine. Une chose est certaine : le projet sportif du PSG va devoir exister sans Kylian Mbappé au moins ces treize prochains jours.

