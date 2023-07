Mondial-2023 de football : les Bleues démarrent par un match nul face à la Jamaïque

COMPTE-RENDU

Les Bleues ne sont pas parvenues à s'imposer face à la Jamaïque (0-0), dimanche à Sydney. Un résultat frustrant face à des Reggae Girlz qui n'ont pas démérité, et qui inscrivent leur premier point en Coupe du monde.

Les Bleues ont entamé leur Mondial féminin de football 2023 par un match nul (0-0) face à la Jamaïque à l'Allianz Stadium de Sydney, dimanche 23 juillet. Pour ce premier match de Coupe du monde, le sélectionneur Hervé Renard a choisi de démarrer en 4-4-2. Il a abandonné son traditionnel 4-3-3 en raison d'un effectif limité par les blessures. En face, la Jamaïque est elle aussi alignée en 4-4-2, avec sa vedette Khadija Shaw sur le front de l'attaque.

Les Bleues commencent le match avec de la détermination et essaient de prendre leurs marques. Les Reggae Girlz sont, quant à elles, bien en place. Cela donne un début de match plutôt fermé, jusqu'à ce coup franc français qui fait passer un premier frisson dans la surface adverse (10e)... mais la défense jamaïcaine finit par dégager le ballon.

La star jamaïcaine Shaw est bien remuante en ce début de match, provoquant plusieurs fautes côté français pour stopper sa progression. Mais en dehors de beaux mouvements dans l'entrejeu, les deux sélections ne parviennent pas à créer d'occasions lors des 25 premières minutes. Il y a aussi de l'imprécision technique de part et d'autre.

Les Bleues doivent donc s'en remettre à des coups de pied arrêtés, comme sur ce coup franc de Majri repris du haut de la tête par Le Sommer, mais le ballon est capté facilement par Spencer (28e). Une action à l'image de ce match un peu brouillon, où ni les Bleues ni les Jamaïcaines ne parviennent à créer du danger dans la surface adverse.

Il faut finalement attendre la 36e minute pour voir une première occasion française. Sur une bonne projection, Mateo décale Diani sur sa droite, et cette dernière arme une frappe à ras de terre déviée en corner par Spencer. Cinq minutes plus tard, c'est la première occasion jamaïcaine : Shaw provoque une nouvelle faute et se charge elle-même de tirer le coup franc aux 25 mètres d'une frappe puissante, qui frôle la cage de Peyraud-Magnin.

Les Bleues terminent mieux la première mi-temps lors du temps additionnel : Diani est tout près d'ouvrir la marque sur une frappe détournée par Swaby (45e+5). Mais à la mi-temps, les Bleues et les Reggae Girlz rentrent logiquement aux vestiaires sur un 0-0 peu spectaculaire pour le moment.

Diani touche la transversale

Les Bleues reviennent avec de meilleures intentions en seconde période, à l'image de se rush de Le Sommer (48e), mais le coup franc ensuite manque encore de justesse. Le Sommer, toujours, effectue un beau mouvement et déborde sur le côté droit avant de centrer au second poteau pour Diani, mais cette dernière ne parvient pas à cadrer sa tête (54e). Toletti, elle aussi bien placée à la réception d'un corner, manque de précision sur sa reprise de volée qui s'envole au-dessus du but jamaïcain (57e).

Les Bleues ne trouvent toujours pas le chemin des filets mais se montrent plus dynamiques depuis leur retour des vestiaires. Hervé Renard sent probablement que l'équipe a besoin de sang frais pour faire basculer la balance dans le bon sens, il fait rentrer Dali et Becho à la place de Majri et Mateo (66e). Dans la foulée, Diani, à la réception d'un bon centre dans la surface adverse, ne parvient toujours pas à cadrer sa tête (67e).

Au moment d'aborder les vingt dernières minutes de temps réglementaire, on sent les Bleues frustrées par leur incapacité à ouvrir le score. Mais elles ne semblent pas pour autant résignées. En face, les Jamaïcaines semblent un peu émoussées, mais tiennent à ce point du match nul.

On entre dans les dix dernières minutes de temps réglementaire, mais les Bleues ne trouvent toujours pas la faille malgré plusieurs coups de pied arrêtés. Lakrar tente bien une tête intéressante sur un corner, mais le ballon file de peu au-dessus de la transversale de Spencer (88e). Puis Diani manque d'ouvrir la marque de peu, mais sa tête tape la barre transversale (90e).

Les Françaises ont encore six minutes de temps additionnel pour marquer ce petit but qui les fuit, d'autant qu'elles finissent la rencontre en supériorité numérique après l'expulsion de Shaw (92e). Mais rien n'y fait : même à 10 contre 11, les Bleues ne réussissent finalement pas à trouver la clé de la victoire.

