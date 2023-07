Tour de France Femmes : Lotte Kopecky surprend le peloton et prend le maillot jaune

1ERE ETAPE

De notre envoyé spécial sur le Tour de France – Dans la côte de Durtol, à 9,3 km de l'arrivée, la championne de Belgique Lotte Kopecky (SD Worx) a placé une attaque décisive pour remporter la victoire d'étape à Clermont-Ferrand dimanche. Elle s'adjuge ainsi le premier maillot jaune du Tour du France Femmes 2023.

La SD Worx avait promis de tout faire sur ce Tour de France pour déloger Annemiek van Vleuten de son trône. La formation numéro 1 du cyclisme féminin a tenu sa promesse dès la 1re étape, remportée en solitaire à Clermont-Ferrand par la championne de Belgique, Lotte Kopecky, tandis que sa coéquipière Lorena Wiebes a remporté le sprint massif.

La coureuse de l'équipe SD Worx a attaqué peu avant le sommet de la seule difficulté du jour, la côte de Durtol, à neuf kilomètres de la ligne, et s'est imposée avec près d'une minute d'avance sur sa coéquipière néerlandaise dans la ferveur clermontoise.

En se décantant dans la seule difficulté de la journée, la course a suivi le scénario écrit à l'avance par Marion Rousse et les organisateurs d'ASO. Avant cette côte, quelques coureuses ont bien tenté de s'échapper mais les équipes ont préféré verrouiller l'étape, ne laissant jamais aux fuyardes plus de 30 secondes.

Dans le duel annoncé pour la victoire finale, Annemiek van Vleuten et Demi Vollering ont fait match nul, tandis que parmi le reste des outsiders, seul la Française Juliette Labous et l'Italienne de la FDJ Marta Cavalli peuvent déplorer la perte d'une trentaine de secondes.

Les fans français pourront se consoler de cette désilusion : Cédrine Kerbaol endossera le maillot blanc de meilleure jeune.

