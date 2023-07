Tour de France Femmes : Vollering, Labous, Longo Borghini, Cavalli… Qui pour battre Van Vleuten ?

FAVORITES

Déjà victorieuse du Giro et de la Vuelta cette année, la Néerlandaise Annemieke van Vleuten, qui a remporté l’an dernier la 1re édition du Tour de France Femmes, s’avance cette année encore en grande favorite. Mais un cortège de prétendantes espèrent bien la déloger de son trône avant sa retraite à la fin de l’année.

Elle a le maillot arc-en-ciel de championne du monde sur les épaules, elle a remporté les cinq derniers grands tours en date du cyclisme féminin, elle semble intouchable… À 40 ans, Annemiek van Vleuten arrive sur le Tour de France avec une seule ambition : conforter sa suprématie avec un deuxième succès consécutif sur la Grande boucle, avant de prendre sa retraite.

Mais derrière, une meute d'outsideuses espère faire vaciller "la cannibale" de son trône. Toutes espèrent parvenir à la battre à la régulière avant sa retraite, histoire de marquer un changement d'ère. Demi Vollering, Elisa Longo Borghini, Juliette Labous, Marta Cavalli… France 24 passe en revue ses principales challengeuses.

Demi Vollering, challenger numéro 1 et un contentieux à régler

Si la saison de cyclisme n'était composée que des classiques, Demi Vollering serait la championne 2023 incontestée. Au printemps, sur les courses d'un jour, la Néerlandaise a tout raflé, aidé par une monstrueuse équipe chez SD Worx : une victoire aux Strade Bianche et surtout un triplé historique sur les Ardennaises, Amstel Gold Race, Flèche Wallone et Liège-Bastogne-Liège.

Dauphine l'an passée d'Annemiek van Vleuten, la coureuse de la SD Worx aura à cœur de la battre cette année. Leur rivalité a déjà agité la Vuelta, que Demi Vollering a perdu pour neuf petites secondes, non sans polémiques, Annemiek van Vleuten ayant eu l'inélégance d'attaquer sa compatriote lors de l'avant-dernière étape lors d'une pause pipi. Un manque de fair-play qu'elle voudra lui faire payer.

Elisa Longo Borghini, l'Italienne de la Trek

Pour le premier Tour de France féminin de l'histoire de l'ère professionnelle, l'équipe Trek, mastodonte du peloton féminin, était passée à côté. L'équipe revient cette année avec de grandes ambitions. Au classement général, elle comptera sur sa leader Elisa Longo Borghini pour chasser le maillot jaune.

La championne d'Italie sur route et du contre-la-montre aborde le Tour Femmes avec le souvenir d'une violente chute sur le Giro lors de la 5e étape, l'obligeant à abandonner. Mais la battante sera de retour, espérant faire beaucoup mieux que sa 6e place l'an dernier.

Juliette Labous, encore meilleure Française ?

Quatrième l'an passé, Juliette Labous est probablement encore la meilleure chance française d'un podium, voire d'une victoire finale dimanche 30 juillet à Pau. La coureuse de la DSM arrive en forme : elle a terminé deuxième du Giro derrière l'inévitable Annemiek van Vleuten, dont elle a réussi à suivre les attaques.

Sur le papier, le parcours lui convient à merveille. Plusieurs étapes piégeuses qui peuvent lui permettre de gratter seconde après seconde ; une étape-reine avec arrivée au Tourmalet qui sied à ses qualités de grimpeuse ; et un bouquet final en forme de contre-la-montre qui peut lui permettre de surpasser ses concurrentes, elle, l'ancienne championne de France de la discipline. Après Thibaut Pinot chez les hommes, les sensations du cyclisme tricolore viennent décidément de Franche-Comté.

Marta Cavalli, la revanche à prendre sur le Tour

Sur la première édition du Tour de France Femmes, Marta Cavalli devait être la carte maîtresse de la FDJ-Suez-Futuroscope. Elle était, quelques semaines auparavant, parvenue à faire décrocher Annemiek van Vleuten à la pédale sur le Giro. Cependant, tout a basculé dès la 2e étape vers Provins. Violemment percutée par une coureuse alors qu'elle se relevait après avoir été prise dans une chute, l'Italienne avait dû abandonner, victime d'une commotion cérébrale.

Touchée moralement et physiquement, l'Italienne a longtemps été à la peine. Son équipe lui a fait confiance et lui a laissé le temps de revenir à son niveau, et elle a eu raison. Son succès à Hautacam, lors du Tour des Pyrénées en juin, a fait figure de déclic pour l'Italienne, qui a enchaîné les belles performances, passant non loin des titres nationaux, à la fois sur le chrono et sur la course en ligne.

Elle revient sur le Tour avec une revanche à prendre, comme toute l'équipe FDJ. Cette année encore, elle partage le leadership avec Cecilie Uttrup Ludwig et peut compter sur la jeune Évita Muzic en joker. De quoi faire trembler Annemiek van Vleuten.

Les autres noms à surveiller :

Plus grand palmarès du cyclisme féminin, difficile d'écarter totalement Marianne Vos (Jumbo-Visma) de cette liste, surtout avec un parcours moins montagneux cette année. La Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM-Racing), troisième l'an dernier, va vouloir faire aussi bien cette année. Elle s'en est donné les moyens en faisant l'impasse sur le Giro au début du mois. Enfin, Veronica Ewers (EF Education) sera la meilleure carte américaine sur cette course, elle qui vient de conclure le Giro à la 4e place.

