Mondial-2023 de football : les Allemandes déroulent face aux Marocaines

L'Allemagne a démarré son Mondial par une nette victoire (6-0) face au Maroc, qui dispute sa première phase finale de Coupe du monde. Les Allemandes prennent provisoirement la tête du groupe H.

Alexandra Popp (Allemagne) célèbre son premier but avec ses coéquipières dans le match contre le Maroc, à Melbourne, le 24 juillet 2023.

Un festival de buts. Les Allemandes ont démarré leur mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande par une victoire 6 buts à 0 face aux Marocaines – finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en 2022 – lundi 24 juillet au Melbourne Rectangular Stadium, dans le premier match du groupe H.

Fortes de cette victoire, les Allemandes prennent provisoirement la tête de leur groupe.

Domination allemande, poussée marocaine

L’entame de match a vu les deux équipes se battre pour la possession du ballon. Mais les Allemandes ne tardent pas à ouvrir le score et débloquer la rencontre. À la 11e minute, suite à une mauvaise relance de la défense marocaine, le ballon est récupéré, transmis côté droit. Un centre de Kathrin Hendrich arrive sur la tête d'Alexandra Popp, qui conclut. La gardienne marocaine Khadija Er-Rmichi ne peut reprendre le centre. Un but à zéro pour l’Allemagne.

Les Lionnes de l’Atlas ne se découragent pas, à l’image de Ghizlaine Chebbak. Peu après la vingtième minute de jeu, la n°7 et capitaine marocaine prend sa chance de loin d’une frappe puissante du pied droit. Mais le ballon est capté par la gardienne de la Frauen-Nationalmannschaft.

Les Allemandes sont proches de doubler la mise à la 33e minute. Sara Daebritz est seule devant la gardienne marocaine et glisse le ballon au fond des filets d’un ballon piqué. Mais une position de hors-jeu est signalée. Les joueuses allemandes doublent la mise à la 39e minute, une nouvelle fois par le biais d’Alexandra Popp, qui s’offre un doublé sur un corner.

Les Marocaines ne tardent pas à réagir, et s’infiltrent dans la défense de la Frauen-Nationalmannschaft. À la 41e minute, Fatima Tagnaout est proche d'inscrire le premier but marocain dans ce Mondial. Mais la défense allemande veille et un hors-jeu est signalé. Les Allemandes mènent 2 buts à 0 à la mi-temps.

Les Allemandes enfoncent le clou

La deuxième mi-temps débute avec…un troisième but allemand. Dans les premières secondes, Klara Bühl vient conclure une action partie côté droit.

La Frauen-Nationalmannschaft est, dans la foulée, proche d’inscrire son quatrième but, via, une nouvelle fois, Klara Bühl à la 49e minute. Mais sa tentative s'écrase sur le poteau et une position de hors-jeu est signalée.

Malgré l’avance allemande, les Marocaines restent dans le match et poussent pour revenir au score. Ghizlaine Chebbak prend sa chance à 51e minute, mais le ballon est capté par Merle Frohms. Les Marocaines croient ensuite inscrire leur premier but à la 53e minute par Anissa Lahmari, qui glisse une frappe enroulée dans la lucarne allemande, mais un hors-jeu est sifflé.

Les Lionnes de l’Atlas encaissent par la suite un quatrième et un cinquième but, à la 54 et 78e minute, par deux buts contre leur camp.

Les Allemandes inscrivent un sixième but signé de la n°7 : Lea Schüller, qui conclut à la 90e minute un mouvement parti côté droit. Cette dernière croit inscrire un doublé – un septième but – de la tête à la 96e minute. Mais le drapeau se lève : hors-jeu.

La situation n'évoluera plus. Les Allemandes surpassent les Japonaises qui avaient inscrit cinq buts lors de leur premier match contre la Zambie samedi dernier. L'Allemagne prend la tête du groupe H. Le deuxième match du groupe aura lieu mardi 25 juillet, à 4 h du matin (heure de Paris) entre la Colombie et la Corée du Sud. Il se déroulera au Sydney Football Stadium.

