Cyclisme sur piste : Rayan Helal, la fusée du sprint avec objectif Paris-2024

Médaillé de bronze avec l'équipe de France de vitesse lors des JO de Tokyo, le cycliste Rayan Helal espère se hisser sur la plus haute marche du podium lors des Jeux olympiques de Paris. Le pistard met tout en œuvre pour maximiser ses chances de qualification.

En août 2024, l'immense vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines se parera des couleurs olympiques et accueillera les épreuves de cyclisme sur piste. En attendant, cette enceinte est quasiment la deuxième maison de Rayan Helal, l'une des figures de l'équipe de France de cyclisme sur piste et un espoir de médaille pour les JO-2024.

"Les pistes se ressemblent toutes, même si certaines ont des particularités. Ici, je connais l'atmosphère, l'ambiance, la luminosité... Donc oui, ce sera un avantage d'être en France et d'avoir le public français avec nous", explique le pistard français de 24 ans, en observant ses coéquipiers enchaîner les tours de piste, sous les yeux attentifs des entraîneurs.

Chacun de ces tours les rapproche un peu plus de leur objectif commun : la médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris, trois ans après les JO de Tokyo, où Rayan Helal et ses coéquipiers ont décroché la médaille de bronze.

"Sur le podium, je me souviens d'un sentiment de fierté, je me suis rappelé tout le chemin parcouru et les sacrifices accomplis", raconte-t-il, classant ses premiers JO parmi les meilleurs moments de sa carrière. "L'atmosphère était un peu différente à cause de la pandémie. Il y avait peu de spectateurs, mais cela n'a pas enlevé la magie. Ce sont vraiment des émotions inoubliables. On se prépare pendant quatre ans pour un objectif et pour une course qui ne dure que 40 secondes."

Au sein de l'équipe de France de vitesse, Rayan Helal est le troisième homme, le finisseur. Dans cette course de trois tours de piste, le démarreur a la lourde charge de lancer la machine avant de s'écarter, le relayeur doit maintenir la cadence en tête avant de laisser le finisseur terminer le travail. Ce qui le rapproche des sprinteurs du peloton sur route.

En individuel, il participe également à l'épreuve de vitesse (un duel sur deux ou trois tours avec départ arrêté) et au keirin (un affrontement entre plusieurs coureurs, qui restent groupés derrière un véhicule "lièvre" avant d'être lâchés pour un sprint final sur 700 mètres).

Tombé dans la marmite du vélo à l'âge de six ans

Natif de Saint-Martin-d'Hères, près de Grenoble (Isère), Rayan Helal se met au vélo à l'âge de six ans pour imiter son frère. Depuis, il ne descend plus de sa bicyclette et touche à toutes les disciplines : VTT, cyclo-cross, route, piste... Ses idoles de l'époque étaient "le pistolero" Alberto Contador, ainsi que les sprinteurs Mark Cavendish et André Greipel. En ce qui concerne la piste, il admirait les exploits de Grégory Baugé aux Jeux olympiques.

Finalement, il s'avère que c'est sur la piste des vélodromes que le grand gaillard de 1 m 80 a le plus de dispositions. À 18 ans, il quitte sa région natale pour intégrer le pôle France à Paris et élit domicile "sans aucun regret" au vélodrome de Saint-Quentin. L’Isérois devient champion de France de vitesse en 2019. Grâce au report des JO en raison de la pandémie de Covid-19, il obtient sur le fil sa sélection olympique et remporte la médaille de bronze.

"Il y avait alors le sentiment du devoir accompli. Mais une fois le podium passé, on se dit qu'il reste encore du travail à faire", admet Rayan Helal.

Alors, il remet le cuissard et s'adonne à une vie qui ressemble à un sacerdoce, avec des entraînements deux fois par jour et six jours par semaine : "On se lève, on mange, on va s'entraîner, on mange, on va s'entraîner. Et on recommence le lendemain", résume-t-il dans un large sourire qui reflète son engagement total envers l'effort.

Lorsqu'il n'est pas sur un vélo, le jeune homme dit qu'il aime avant tout profiter de ses proches, en retournant à Grenoble pour voir ses parents dès que l'occasion se présente. Il essaie également de se rendre en Tunisie, la patrie d'origine de ses parents, qu'il garde dans son cœur même si sa carrière lui laisse moins de temps pour s'y rendre.

Alors que de nombreux athlètes traversent souvent une période de vide après les JO, Rayan Helal et l'équipe de France ont capitalisé avec des médailles d'argent aux championnats d'Europe (2021, 2022) et du monde (2022). Et désormais, ils ont les yeux rivés sur Paris-2024.

"Il n'y a pas de préparation idéale. La route parfaite n'existe pas dans le sport de haut niveau. Le but est d'être prêt le jour J. Chacun se prépare en fonction de ses points forts, de ses faiblesses, des aléas de la vie et des blessures, résume-t-il. Ce qui a changé depuis Tokyo, c'est ma maturité. J'ai progressé dans mon sport et maintenant je sais à quel point les Jeux olympiques exigent beaucoup. Je sais maintenant où je dois aller."

Grégory Baugé aux commandes de l'équipe de France

Pour que le cyclisme sur piste rapporte le maximum de médailles à Paris, la Fédération française de cyclisme a nommé, en mars 2022, la légende Grégory Baugé comme entraîneur national du sprint. C'est donc sous les yeux attentifs de son héros d'enfance que Rayan Helal s'entraîne.

"C'était un athlète extraordinaire avec un palmarès impressionnant. Maintenant, il est passé de l'autre côté. Il apporte son expérience. Il nous apprend à gérer les différentes pressions et événements", loue Rayan Helal.

Avec quatre Jeux olympiques disputés et quatre médailles d'argent remportées, "Le Tigre" possède un savoir-faire indéniable pour guider ses hommes vers la victoire. S'il sait que le temps est court avant les JO, il fait tout son possible pour ramener "trois ou quatre médailles" avec l'équipe de sprint.

"Aux JO, ce n'est pas forcément le plus rapide qui gagne. C'est celui qui court le mieux ce jour-là. Il faut établir un plan pour performer ce jour-là", explique-t-il, mettant l'accent sur tous les détails qui composent une bonne préparation : le travail physique, mais aussi mental, nutritionnel et de récupération.

Grégory Baugé croit au potentiel du coureur cycliste : "Rayan est un athlète plein de talent. Parfois, j'ai l'impression qu'il ne va pas jusqu'au bout des choses. Il est encore jeune, mais il peut rivaliser avec les meilleurs dans les épreuves individuelles, encourage Grégory Baugé. Il a compris certaines choses : la préparation mentale, la qualité du travail. C'est quelqu'un qui s'intègre bien dans le groupe, qui a faim. Il a un moteur, mais il doit continuer à le travailler."

"Le groupe va se réduire. Nous sommes actuellement neuf, mais ils ne seront pas tous aux JO", prévient Grégory Baugé.

La prochaine étape de la préparation de l'équipe de France : les Championnats du monde de Glasgow, du 3 au 13 août. C'est l'occasion pour Rayan Helal de garantir sa place dans l'équipe, et pour les coureurs français d’acter leur qualification pour Paris.

