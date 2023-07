Mondial-2023 de football : les Bleues se relancent face au Brésil

COMPTE-RENDU

Les Bleues sont venues à bout de la Seleção samedi au Brisbane Stadium (2-1), au terme d'un match abouti. Une victoire obtenue grâce aux buts d'Eugénie Le Sommer et Wendie Renard qui permet à la France de prendre la première place du groupe F, et de faire un grand pas vers les huitièmes de finale.

Wendie Renard célèbre le but qui offre la victoire à la France face au Brésil.

France-Brésil ! Un classique du football et choc annoncé du groupe F au Mondial féminin. Et ce sont les Bleues qui ont triomphé de la Seleção (2-1) sur la pelouse du Brisbane Stadium, en Australie. Cette victoire permet aux Françaises de prendre la première place du groupe F, faisant passer les Brésiliennes en deuxième position.

Bien que l'entame de match se soit déroulée dans le camp français, les dix premières minutes ont été à l'avantage des Bleues, qui ont multiplié les tentatives de percées dans la défense brésilienne. Les Françaises se créent la première grosse occasion du match avec une tête croisée d'Eugénie Le Sommer, captée par la gardienne de la sélection brésilienne Leticia Izidoro.

L'attaquante française ne tarde pas à trouver le chemin des filets, à la 17e minute, ouvrant le score de la tête après une remise de Kadidiatou Diani. Les Brésiliennes réagissent vite et manquent de peu l'égalisation à la 23e minute par le biais d'Adriana. Mais la N°11 brésilienne ouvre trop son pied et voit sa tentative passer au-dessus des buts français.

Les Bleues continuent d'aller de l'avant à l'image de Grace Geyoro, à la 32e, qui voit sa tentative repoussée par la gardienne brésilienne, mais une position de hors-jeu est signalée. Les deux équipes se quittent sur le score d'un but à zéro en faveur des Bleues d'une première période rythmée, avec notamment un engagement physique important de la part des joueuses, parfois un peu trop, l'arbitre ayant sorti trois cartons jaunes, deux pour la France, et un pour le Brésil.

Wendie Renard sauve les Bleues

Les dix premières minutes de la seconde période voient les deux équipes se battre pour la possession de balle. Elles effectuent mutuellement des percées stoppées par des défenses solides. Les Brésiliennes trouvent toutefois la faille à la 58e minute. Debinha vient égaliser pour la Seleção d'un plat du pied après une frappe contrée par la défense française. Tout est à refaire.

Les Bleues mettent la pression et se créent des occasions, à l'image de Grace Geyoro (67e) et Selma Bacha (76e). Mais elles ne retrouvent pas la faille. Il faut attendre la 83e minute pour voir les Françaises reprendre l'avantage. Wendie Renard, capitaine de l'équipe de France, et incertaine en raison d'un souci au mollet mais titularisée, reprend un corner d'une tête croisée qui ne laisse aucune chance à Leticia.

La situation n'évoluera plus durant le reste de la rencontre. Les Bleues s'imposent face au Brésil sur le score de 2 buts à 1 et s'assurent la première place du groupe F. Prochain match pour les Bleues le 2 août prochain à 12 h face au Panama, au Sidney Football Stadium.

