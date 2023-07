Tour de France : dans la brume du Tourmalet, Vollering s'envole vers la victoire et le maillot jaune

étape-reine

De notre envoyé spécial sur le Tour de France – La Néerlandaise Demi Vollering s'est adjugé l'étape-reine du Tourmalet, septième étape du Tour de France Femmes 2023. Elle s'empare du maillot jaune et prend une option pour la victoire finale avant le contre-la-montre demain.

La montagne a mis chacune à sa place. Dans la très attendue septième étape au Tourmalet, Demi Vollering a pris son envol et fait craquer sa grande rivale Annemiek van Vleuten. Elle s'empare de l'étape et du maillot jaune.

Une étape de légende

Pour sa deuxième édition de l'ère professionnelle, le Tour de France Femmes veut continuer d'écrire sa légende en s'inscrivant dans les pas de son grand frère masculin. Si, l'an dernier, le Tour Femmes gravissait le Ballon d'Alsace, premier col escaladé par le Tour (1905), cette année, les organisateurs d'ASO ont fait assez logiquement le choix du deuxième : le Tourmalet.

Mais outre cette anecdote historique, il s'agissait cette fois d'offrir aux coureuses un bout du mythe du Tour : avec 84 ascensions, le col est tout simplement celui qui a été le plus franchi de l'histoire plus que centenaire du Tour. Des légendes se sont bâties ici : si la victoire de Thibaut Pinot de 2019 est encore gravée dans les esprits, c'est l'histoire d'Eugene Christophe qui retient le plus l'attention en 1913 : ce dernier cassa sa fourche dans le col précédent le Tourmalet mais a marché 15 km pour la réparer lui même avant de remporter l'étape.

Au pied du Tourmalet, la photo d'Eugene Christophe qui a contribué à bâtir la légende du col : en 1913, il avait réparé son vélo lui même chez un forgeron avant de l'emporter #F24 pic.twitter.com/SNxlhnHCod — Romain Houeix (@RHoueix) July 29, 2023

Une statue commémore cette légende au pied à Sainte-Marie de Campan et c'est à la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM-Racing) qui passe en tête devant, profitant du marquage entre Demi Vollering et Annemiek van Vleuten dans la descente du col d'Aspin. Une première difficulté où l'équipe de la championne du monde avait durci la course permettant aux trois premières de 2022 de s'extraire du groupe des favorites. Mais la mésentente entre les deux Néerlandaises les a conduites à se laisser rattraper par Juliette Labous, Lotte Kopecky et la dizaine de survivantes au rythme infernal.

Dans le brouillard, se bâtit la légende

C'est donc dans la brume qui enveloppe le Tourmalet que va se jouer l'étape-reine du Tour de France 2023. Derrière la Polonaise, le groupe ne se réduit plus qu'à Annemiek van Vleuten, Demi Vollering, Juliette Labous, Ashleigh Moolman et la maillot jaune Lotte Kopecky, qui s'accroche à sa tunique même si la montagne n'est pas son terrain de jeu.

À 6 km du sommet, Katarzyna Niewiadoma compte encore 40 secondes d'avance et commence à y croire, bien aidée par le marquage derrière entre les favorites qui refuse de se découvrir.

Mais Demi Vollering finit par placer son attaque. Une attaque tranchante, perçante au milieu du brouillard. Annemiek van Vleuten fait non de la tête et ne peut suivre le rythme imposé par sa compatriote. Elle ne la reverra pas, surtout dans cette brume où on ne voit pas à plus de 50 mètres.

Au sommet, dans la ferveur des derniers virages, elle s'impose avec 1m57 d'avance sur Katarzyna Niewiadoma et 2m33 d'Annemiek van Vleuten.

Seulement cinq coureuses ont fini à moins de cinq minutes de Demi Vollering à l'arrivée de cette étape.

Du côté du maillot blanc, Cédrine Kerbaol ne concède que 34" à Ella Wyllie et garde sa tunique. #TDFF2023 pic.twitter.com/O0K9kLzi4X — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 29, 2023

Chez les Françaises, la très belle étape de Juliette Labous lui permet de remonter à la 6e place du classement. Derrière Cedrine Kerbaol conserve le maillot blanc de meilleur jeune.

Demi Vollering devra encore défendre son maillot jaune sur le contre-la-montre de Pau, lors de l'ultime étape du Tour de France 2023. Un exercice qui sur le papier lui réussit mieux qu'à ces adversaires.

