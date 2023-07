La Française Cédrine Kerbaol, meilleure jeune du Tour de France, veut "titiller les meilleures"

PORTRAIT

De notre envoyé spécial sur le Tour de France – À 22 ans, Cédrine Kerbaol a déjà écrit l'histoire du cyclisme féminin en France. Elle est la première tricolore à avoir revêtu un maillot distinctif sur le Tour de France Femmes, le maillot blanc de meilleure jeune qu'elle porte depuis la première étape et qui devrait être définitivement sien dimanche. Un bel accomplissement avant de viser plus haut.

Publicité Lire la suite

Dans le paddock, le pare-brise du bus de l'équipe Ceratizit-WNT commence à être bien remplie. Les peluches blanches et les bouquets s'accumulent jour après jour. La faute à Cédrine Kerbaol. La Française revêt le maillot blanc de meilleur jeune du Tour de France Femmes chaque soir depuis la 1re étape à Clermont-Ferrand et récupère les breloques qui vont avec.

Il semble loin le temps où l'invitation à monter sur le podium l'avait prise par surprise sur cette première étape. L'organisation l'avait cherché partout pour qu'elle revienne sur la ligne d'arrivée récupérer la tunique blanche, alors que la coureuse était déjà repartie vers son bus entamer sa récupération. Désormais, Cédrine Kerbaol joue les habituées, comme samedi au Tourmalet lors de l'étape-reine où elle est restée de longues minutes en zone mixte pour débriefer l'ascension avec les journalistes. Elle ne dépareillait pas au milieu des Demi Vollering, Annemiek van Vleuten et Katarzyna Niewiadoma, podium du Tour 2022.

"C'était l'étape la plus difficile et la plus importante pour défendre mon maillot. Je suis restée avec ma principale concurrente dans l'Aspin puis j'ai vu qu'elle n'était plus là dans la descente. Mais elle est revenue et elle m'a attaquée plusieurs fois dans le Tourmalet", raconte-celle qui est devenue la première française à revêtir un maillot distinctif au Tour de France Femmes depuis son entrée dans l'ère professionnelle.

À l'arrivée, sa concurrente pour le maillot blanc, la Néo-Zélandaise Ella Wyllie, est parvenue à effectuer une très belle montée. Mais Cédrine Kerbaol a su gérer son effort pour ne lui abandonner que 44 secondes. Elle dispose donc d'un très confortable matelas de deux minutes avant l'ultime étape, à Pau : un contre-la-montre, exercice où excelle la championne de France 2023 de la spécialité.

#TDFF2023 | ⚪ La meilleure jeune de ce Tour de France est française : focus sur Cédrine Kerbaol 🇫🇷, 22 ans, qui s'accroche à son rêve étape après étape.



🍿 Suivez le direct : https://t.co/uDfNUTzq8e pic.twitter.com/TNYBzTHK4Z — francetvsport (@francetvsport) July 26, 2023

Désormais consacré à 100 % au vélo

Native de Brest (ouest de la France), Cédrine Kerbaol n'a commencé le vélo qu'à l'âge de 14 ans. Elle fait ses premiers tours de roue en VTT, avant de passer à la route. C'est le déclic, elle se fait rapidement remarquer par le comité de Bretagne, puis l'équipe de France. Alors espoir, elle se voit offrir par l'équipe bretonne Arkea son premier contrat.

Elle signe ensuite chez Cofidis mais quitte finalement l'équipe en mauvais termes, pour finalement rejoindre les Allemands de Ceratizit où elle s'épanouit désormais. Les performances s'accumulent en 2023 pour cette coureuse complète, à la fois à l'aise dans les chronos et en montagne. Elle a décroché la victoire finale sur le Tour de Normandie, a enchaîné avec des top 10 sur la Bretagne Ladies Tour, la RideLondon Classique et le Tour des Pyrénées avant de s'offrir le titre national en contre-la-montre devant Audrey Cordon-Ragot.

"J'ai changé beaucoup de choses cette hiver. Avant, je menais mes études en parallèle. J'avais 20 h de cours en présentiel par semaine. Désormais, je me lève, je mange, je m'entraîne, je fais ma sieste et je me repose, donc ça change tout", énumère-t-elle. "Aller dans une équipe étrangère m'a aussi fait du bien. C'est une autre dimension avec des moyens matériels et humains déployés pour qu'on performe plus. Je suis contente de mes choix."

La Bretonne a également déménagé à Pau, pour réaliser son rêve de cycliste d'être plus proche des montagnes. Elle est sans doute celle qui avait reconnu le plus le Tourmalet, l'ayant grimpé une quinzaine de fois avant la 7e étape du Tour de France.

"Je l'ai même déjà fait une fois quand il faisait 6 degrés et j'ai failli perdre mes doigts en descendant. Là, ça allait finalement", sourit-elle, à propos des dantesques conditions météo qui ont émaillé la 7e étape, avec un final baigné dans la brume.

Le soutien de sa famille

Depuis le début du Tour de France, la Bretonne peut compter sur le soutien sans faille de ses parents et de son frère Mathis. À chaque étape, ils attendent sur la ligne d'arrivée la coureuse, presque tout le temps vêtu du maillot bleu de la Ceratizit ou de la tunique bleu-blanc-rouge de champion de France. En haut du Tourmalet, ils ont déployé une immense banderole pour leur championne face au podium avant de chanter "elle est vraiment phénoménale !" à leur héroïne :

"C'est vraiment génial. Des amis de ma famille sont venues de toute la France pour ça", sourit-elle, encore un peu émue de l'accueil. "Ça me pousse."

Malgré son jeune âge, Cédrine Kerbaol ne compte pas s'arrêter là et entend bien concurrencer les Demi Vollering, Juliette Labous et autres Elisa Longo Borghini dans les prochaines années. Elle a montré qu'elle n'avait aucun complexe d'infériorité, comme lorsqu'elle a attaqué le groupe des favorites dans le final de la deuxième étape.

"Avant ce Tour, les filles ne me connaissaient pas dans le peloton. Cette semaine, j'ai montré de quoi j'étais capable et je serai sans doute plus respectée à l'avenir", note-t-elle. "Le but, c'est de les titiller dans quelques années."

Surtout quand l'an prochain, elle sera désormais trop âgée pour le maillot blanc. Une seule solution donc : aller chercher le jaune.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne