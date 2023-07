Tour de France Femmes : Demi Vollering ou la prise de pouvoir annoncée

GRANDE REINE

De notre envoyé spécial sur le Tour de France – Demi Vollering a confirmé dimanche, lors du contre-la-montre final du Tour de France Femmes, qu'elle était, à 26 ans, la nouvelle reine du vélo. La veille, elle avait pris le pouvoir en s'adjugeant l'étape-reine au Tourmalet, en faisant craquer la légende Annemiek van Vleuten. La Néerlandaise remporte là sa première victoire sur un Grand Tour.

Le duel annoncé a bien eu lieu sur les pentes du Tourmalet. La passation de pouvoir aussi. La Néerlandaise Annemiek van Vleuten, légende vivante du cyclisme, a dû rendre les armes samedi face à sa benjamine et compatriote Demi Vollering, 26 ans, qui a fait coup double en remportant l'étape-reine du Tour et le maillot jaune.

Un succès confirmé dimanche 30 juillet à Pau, lors de la 8e et dernière étape, un contre-la-montre de 22 km, où elle s'est classé deuxième derrière sa coéquipière Marlen Reusser. Des performances qui lui ont permis de remporter le premier Grand tour de sa carrière.

Avant même le départ du Tour de France Femmes, Annemiek van Vleuten, qui restait sur cinq victoires consécutives dans les grands Tours, avait désigné la coureuse de la SD Worx comme sa principale adversaire. Elle ne s'est pas trompée.

À 26 ans, Vollering réussit une saison exceptionnelle, après avoir remporté au printemps les Strade Bianche et surtout signé un exceptionnel triplé sur les Ardennaises (Flèche wallonne/Liège-Bastogne-Liège/Amstel) que seule une autre Néerlandaise, Anna van der Breggen, désormais sa directrice sportive, avait réussi avant elle.

Une rivalité avec van Vleuten

Son objectif de la deuxième partie de saison était de faire vaciller son aînée de son trône, après avoir été sa dauphine l'an dernier sur le premier Tour de France féminin de l'ère professionnelle. Elle avait archi-dominée la Vuelta (deux victoires d'étape) mais s'était inclinée au général pour neuf petites secondes face à van Vleuten qui a signé sa victoire la plus polémique.

Lors de l'avant-dernière étape, Annemiek van Vleuten avait attaqué lors d'une "pause-pipi", au mépris des traditions du peloton, une attaque qui lui avait offert le maillot rouge du Tour d'Espagne. L'épisode a laissé des traces même si les deux femmes assurent le contraire en public aux journalistes.

La rivalité a connu un nouvel épisode samedi sur la septième étape du Tour de France. Dans la descente du col d'Aspin qui précédait le Tourmalet, les deux femmes se sont livrées à une véritable guerre des nerfs, refusant chacune de passer des relais, préférant laisser filer Niewiadoma et freiner pour se laisser rattraper, que de faire ce plaisir à l'autre.

Si on a pu craindre une tactique perdante-perdante sur le coup, la suite a donné raison à la plus jeune. Dans le brouillard épais du Tourmalet Demi Vollering a sonné la fin de la récré en attaquant à cinq kilomètres de la ligne.

"Elle a attaqué à l'endroit qu'on avait décidé", assure Anna van der Breggen, la directrice sportive. "Ce qu'elle a fait été extraordinaire."

Une victoire d'équipe

Annemiek van Vleuten n'a pu qu'incliner la tête, battue, abandonnant ses rêves de triplé Vuelta-Giro-Tour qu'elle était en mesure de réaliser pour la deuxième année consécutive cette saison, avant de prendre une retraite bien méritée, à 40 ans, à la fin de l'année.

Au sommet, à 2 115 mètres d'altitude, ce n'était pas de la pluie qui ruisselait sur le visage de Demi Vollering mais des larmes de joie et de soulagement. "C'est extraordinaire. Cela couronne une saison incroyable, qui est celle de mon équipe aussi. C'est pas normal de gagner", expliquait-elle à la sortie de l'étape.

En effet, tout au long de ce Tour de France, la coureuse a pu compter sur l'aide de l'armada SD Worx, archi-dominatrice en 2023 avec 52 victoires. Sur cette édition, ses coureuses ont pris le maillot jaune dès la première étape sans le lâcher grâce à Lotte Kopecky puis Demi Vollering. L'équipe néerlandaise possède également le maillot vert grâce à la Belge, 2e du classement général au buzzer, et compte également 4 victoires d'étapes.

"On est capables de changer de tactique en course. On se fait vraiment confiance et ça fait la différence", explique Demi Vollering.

Une consécration pour celle qui est venue tardivement au cycliste : elle s'est longtemps concentrée sur ses études et hésité entre le vélo et le patinage sur glace. Avant de passer professionnelle en 2019, elle a même exercée le métier de fleuriste.

Avec la retraite de sa grande rivale et le soutien de son équipe, Demi Vollering peut être tranquille : cette victoire sur un Grand Tour n'est sans doute que la première d'une longue série.

