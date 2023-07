Mondial-2023 de football : le Japon donne une leçon d'efficacité à l'Espagne

COMPTE-RENDU

Le Japon a terminé en tête du groupe C après sa victoire face à l'Espagne (4-0), lundi, à Wellington. Les deux équipes, déjà qualifiées en huitièmes de finale avant cette rencontre, affronteront respectivement la Norvège et la Suisse en match à élimination directe.

Les Japonaises célèbrent leur troisième but inscrit face à l'Espagne à Wellington, le 31 juillet 2023.

Le Japon a accroché la première place du groupe C pour le dernier match de phase de poules du Mondial féminin de football en dominant nettement l'Espagne (4-0), lundi 31 juillet, à Wellington. Les deux équipes, qualifiées en huitièmes de finale avant le coup d'envoi, avaient déjà assuré l'essentiel mais devaient se départager notamment pour savoir qui allait affronter les Norvégiennes en match à élimination directe.

Les Japonaises commencent la rencontre alignées en 3-4-3, les Espagnoles sont disposées en 4-3-3. La Roja démarre le match par un jeu de possession caractéristique du football espagnol. Les Japonaises sont, quant à elles, bien regroupées en bloc dans leurs trente derniers mètres. C'est logiquement l'Espagne qui allume la première mèche : sur une bonne ouverture, il manque quelques centimètres à Bonmati pour ouvrir le score sur un centre fuyant de peu le cadre japonais (5e).

Les Nadeshiko subissent le jeu adverse mais savent aussi être efficaces en contre, à l'image de Miyazawa : lancée en profondeur à la limite du hors-jeu, l'attaquante japonaise se présente seule face à Rodriguez et inscrit son troisième but dans ce Mondial d'un subtil plat du pied du gauche placé au ras du poteau (1-0, 12e). L'Espagne est cueillie à froid malgré sa domination en ce début de match.

La Roja ne se résigne pas pour autant et tente de trouver de rares failles dans la défense japonaise. Paralluelo s'essaie à une frappe lointaine à ras de terre mais le ballon est finalement capté sans difficulté (19e). Les Espagnoles font aussi quelques erreurs techniques depuis le premier but japonais, signe de fébrilité ?

Les Japonaises sont, quant à elles, sans complexe et tentent une deuxième incursion sur contre dans la défense espagnole. Ueki est servie, et sa frappe déviée par Paredes lobe Rodriguez (2-0, 29e). L'Espagne semble impuissante pour inverser la tendance et peine à trouver ses attaquantes. Quand cela se produit, la tête d'Hermoso manque de précision (36e).

Les Nadeshiko sont sur un nuage et vont continuer d'aggraver le score : lancée en profondeur côté droit, Miyazawa y va de son doublé sur une frappe croisée hors de portée de Rodriguez (3-0, 40e). Trois frappes cadrées pour trois buts inscrits : les Japonaises sont cliniques durant ce premier acte. Une démonstration d'efficacité qui rappelle ce principe intangible aux Espagnoles : dominer n'est pas gagner.

L'action de classe de Tanaka scelle le score

Les Espagnoles reviennent des vestiaires avec l'envie de réduire la marque mais manquent de précision, à l'image de Batlle qui, dans la surface japonaise, tente une frappe enroulée mais qui fuit le cadre (47e). Les Nadeshiko gèrent, quant à elles, leur confortable avance et se permettent même le luxe de faire souffler leur attaquante Miyazawa – remplacée par Fujino.

La Roja a toujours la possession du ballon, mais sans créer de danger. Elle s'en remet à des centres quand elle crée le décalage, Mais la gardienne Yamashita est impériale dans les airs. Les Espagnoles ne parviennent pas à trouver la clé pour déstabiliser la défense japonaise qui, elle, gère tranquillement son avantage au tableau d'affichage au moment d'aborder les vingt dernières minutes du temps réglementaire.

Les Espagnoles ne parviennent pas à renverser la vapeur, et le match semble figé en seconde période. C'était sans compter sur l'action de classe de Tanaka : seule avec le ballon le long de la ligne de touche, elle repique dans l'axe et entre dans la surface espagnole. La suite : passement de jambes, crochet et frappe enroulée du gauche qui termine dans la lucarne (4-0, 82e). Le Japon continuer sa leçon d'efficacité face à des Espagnoles complètement dépassées par le scénario du match.

Naomoto manque d'ajouter un but de plus au tableau d'affichage, mais son coup-franc passe de très peu au-dessus de la transversale de Rodriguez (91e). Le Japon a déjà assuré l'essentiel, et la Roja a perdu de son éclat durant cette rencontre.

