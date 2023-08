Mondial-2023 : bousculés par le Portugal, les États-Unis terminent deuxièmes derrière les Pays-Bas

COMPTE-RENDU

Les États-Unis ne sont pas parvenus à trouver la faille mardi contre le Portugal lors de leur troisième match de groupe E (0-0). L'écrasante victoire des Pays-Bas face au Vietnam (7-0) dans l'autre match les fait tomber à la deuxième place.

Les championnes du monde ont frôlé la catastrophe. Les États-Unis sont passées près de l'élimination mardi 1er août face au Portugal en ne parvenant pas à faire la différence (0-0). Le Portugal a même trouvé le poteau dans les derniers instants.

Les championnes du monde en titre sont entrées dans le match avec l'intention de tenir leur rang. Elles prennent les commandes de la partie. Team USA trouve des espaces sur les côtés. Alex Morgan reprend un centre du gauche mais est contrée au dernier moment (3e). C'est aussi Williams qui fait mal en reprenant des ballons de la tête (4e, 14e). Mais Inès Pereira veille.

Mais les Portugaises ne se laissent pas impressionner. Elles savent qu'en cas d'exploit, elles disputeraient le premier huitième de finale de leur histoire. Bien lancée dans la profondeur, Jessica tente sa chance avant même d’entrer dans la surface. Une frappe trop écrasée (16e).

Impossible de trouver la faille

Alex Morgan déborde sur la gauche et est à la limite de la sortie de but. Son centre est contré et trouve le poteau de Pereira. Sa coéquipière envoie le ballon au-dessus (27e). Sans trouver la faille, les Américaines musclent leur jeu et les fautes se multiplient.

Le score fleuve à la mi-temps du côté de Pays-Bas – Vietnam oblige le Team USA à hausser le niveau de retour sur le terrain, sous peine d'une élimination surprise. Rose Lavelle tente une frappe de loin (47e). Alex Morgan est toute proche d'ouvrir le score : elle accélère et prend de vitesse pour dépasser la défense. Elle s'excentre à droite pour dépasser la gardienne , puis tente d'ajuster avec son pied faible dans le but vide. Diana Gomes surgit pour sauver sur sa ligne (54e). Sur le coup de Lavelle, sa tête s'envole (57e).

Pour enfin ouvrir le score, Megan Rapinoe fait son entrée sous les ovations du public pour sa 201e sélection. Mais l'arrivée de l'icône sur le terrain ne change pas radicalement le cours du match : le Portugal continue de bien défendre, de fermer le jeu, laissant les Américaines courir après le but qui les mettrait à l'abri. Le rythme du jeu en pâtit.

Un poteau qui sauve l'Amérique

Le Portugal lui y croit : un centre d'Andreia Jacinto inquiète les Américaines. Alyssa Naeher s'y reprend à deux fois pour capter (82e). Alex Morgan répond d'une frappe que bloque Pereira (83e).

O orgulho de um país, o respeito do mundo. Obrigado, #Navegadoras!



Mostraram o que é jogar à Portugal e este é apenas o primeiro de muitas! pic.twitter.com/B3p5U80kbS — Portugal (@selecaoportugal) August 1, 2023

Le Portugal croit en ses chances de faire vaciller les géantes américaines. Capeta, qui hérite du ballon à l'entrée de la surface, parvient en bout de course à déclencher un tir qui s'écrase sur le poteau de Naeher, battue (90e+2). Il y a le feu et Rapinoe en a conscience, elle sonne la révolte. Elle centre depuis le côté gauche mais Alex Morgan ne peut reprendre (90e+3).

Doubles championnes en titre, les joueuses du Team USA sont prévenues : elles devront hausser leur niveau de jeu si elles veulent espérer conserver leur couronne. Quant au Portugal, elles sortent tête haute et même avec quelques regrets.

La claque des Pays-Bas au Vietnam

Les Néerlandaises, vice-championnes du monde en 2019, ont écrasé le Vietnam (7-0), ce qui leur permet de terminer à la première place du groupe E, devant les Etats-Unis.

En quête d'un match référence après un succès poussif face au Portugal (1-0) et un nul frustrant face aux Américaines (1-1), les Pays-Bas ont par la même confirmé leur statut de favoris.

Face à la dernière équipe du groupe E, les Néerlandaises n'ont mis que huit minutes à ouvrir le score par l'intermédiaire de Lieke Martens, avant de rapidement doubler la mise grâce à Katja Snoeijs (11e). Les Oranje, pourtant privées de leur meilleure buteuse Vivianne Miedema pour la compétition, ont fait preuve d'une redoutable efficacité devant le but en première période, où presque toutes les joueuses offensives se sont distinguées.

De nouveaux buts d'Esmee Brugts (18e), puis de Jill Roord (23e) et de Danielle van de Donk (45e), ont fait vivre un supplice à une défense vietnamienne aux abois. Au retour des vestiaires, les Pays-Bas ont profité de l'écart au score pour faire tourner, ce qui n'a pas empêché Esmee Brugt et Jill Roord de s'offrir un doublé, la première d'une sublime frappe enroulée (57e), la seconde de la tête (83e).

Cette première place du groupe E, validée par le nul des Etats-Unis face au Portugal dans le même temps (0-0), pourrait éviter aux Néerlandaises un potentiel huitième de finale face à la Suède, autre équipe majeure de la compétition. Les Vietnamiennes, elles, finissent dernières avec 0 point et 12 buts encaissés (aucun but inscrit).

