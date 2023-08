Mondial-2023 de football : les Bleues en huitièmes après un festival de buts contre le Panama

COMPTE-RENDU

Les Françaises ont battu (6-3) le Panama mercredi à Sidney, validant leur ticket pour les huitièmes de finale du mondial féminin de football. Tenu en échec par la Jamaïque, le Brésil est éliminé.

Lea Le Garrec, joueuse de l'équipe de France, célèbre son quatrième but avec ses coéquipières lors du match contre le Panama, à Sidney, le 2 août 2023.

Déluge de buts à Sidney. Les Bleues ont validé mercredi 2 août leur billet pour la deuxième phase du mondial féminin de football de 2023. Les joueuses d’Hervé Renard ont triomphé du Panama sur le score de 6 buts à 3, et terminent à la première place du groupe F.

Les Françaises ont pourtant été surprises dès l’entame de match, avec une ouverture du score par le Panama après moins de deux minutes de jeu. Marta Cox tire directement un coup franc concédé par la défense française. D’une frappe sublime et puissante, l’attaquante panaméenne permet à son équipe de mener 1 but à 0. Les Françaises réagissent dans les minutes qui suivent, à l’image de Kadidiatou Diani et Selma Bacha, mais ne parviennent pas à glisser le ballon au fond des filets.

Les joueuses d’Hervé Renard parviennent à égaliser dès la 21e minute de jeu. Maelle Lakrar reprend de la tête un centre de Clara Mateo. Le ballon est dévié dans son propre but par la milieu de terrain panaméenne Deysire Salazar.

Les Bleues prennent l’avantage sept minutes plus tard, à la 28e minute. Depuis le côté droit, Vicki Becho adresse un centre en retrait pour Kadidiatou Diani. Cette dernière tente de marquer d'une talonnade, mais le ballon est repoussé. Elle se retourne rapidement, tente de nouveau sa chance d'une frappe lourde sous la transversale, marque, et permet à la France de prendre les devants. L'attaquante française s'offre un doublé sur pénalty à la 37e minute.

Les Bleues inscrivent un quatrième but juste avant la mi-temps. Léa Le Garrec, côté gauche, effectue un centre, rentrant, du pied droit. Le ballon n'est touché par personne, rebondit, et surprend la gardienne panaméenne. Il termine dans la lucarne, et permet à la France de mener 4 buts à 1 à la pause.

Déluge de buts

À la 52e minute, les Françaises se voient accorder un nouveau pénalty après une faute de main panaméenne dans la surface. Kadidiatou Diani le transforme, et s’offre un triplé. 5-1 pour les Bleues.

Le Panama réduit l’écart à la 64e minute, sur un nouveau pénalty – le troisième de la partie – après une faute d'Elisa De Almeida sur Riley Tanner. Transformé par Yomira Pinzon une première fois, la joueuse panaméenne doit le retirer. Elle inscrit quand même son but dans un deuxième temps.

Les Panaméennes inscrivent un troisième but à la 87e minute. D'un coup franc tiré de loin dans la surface française, le ballon ne trouve personne, rebondit, et échoue sur la transversale. Mais Lineth Cedeno a suivi et place une tête dans les buts français. Bien que l’arbitre ait demandé à vérifier si le but était bien valide…il est accordé. Cinq buts à trois.

Mais les Françaises ne lâchent rien et inscrivent un sixième but dans le temps additionnel de la seconde période, à la 99e, grâce à Vicki Becho.

Le score n'évoluera plus : six buts à trois pour les Bleues. Les joueuses d'Hervé Renard s'imposent largement et décrochent leur billet pour les huitièmes de finale du tournoi.

