Mondial-2023 de Football : le Maroc renverse la Colombie et file en huitièmes

COMPTE-RENDU

Le Maroc s’est imposé (1-0) jeudi face à la Colombie au Perth Rectangular Stadium. Du fait du match nul de l'Allemagne contre la Corée du Sud, le Maroc, deuxième du groupe H, s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Mondial féminin de football. Les Lionnes de l'Atlas affronteront la France, le 8 août prochain.

Publicité Lire la suite

Le Maroc s’est imposé (1-0) jeudi 3 août face à la Colombie au Perth Rectangular Stadium et a gagné sa place en huitièmes de finale du Mondial féminin de football, du fait notamment du match nul de l'Allemagne contre la Corée du Sud (1-1). Avec six points, la Colombie termine première du groupe H, à égalité avec le Maroc, deuxième.

La première mi-temps de ce Maroc-Colombie fut assez pauvre en occasions réelles, bien que les Marocaines aient frappé les premières, à l'image d'Ibtissam Jraidi, dès les premiers instants du match. La première réelle occasion pour les Sud-Américaines arrive à la 11e minute. Servie dans la surface de réparation marocaine, Marya Ramirez parvient à déclencher une frappe, mais pas assez croisée pour tromper la gardienne de l'équipe marocaine, Khadija Er-Rmichi.

Dans les minutes qui suivent, les deux équipes construisent, font tourner le ballon, tentent de trouver la faille et se créer des occasions, mais les tentatives des deux équipes sont mutuellement repoussées.

Le bonheur finit par sourire aux Marocaines à quelques secondes de la mi-temps, dans le temps additionnel. Un pénalty leur est accordé après une faute de Daniela Arias sur Ibtissam Jraidi. La capitaine marocaine Ghizlane Chebbak tire, mais voit sa tentative repoussée par Catalina Perez. Mais Anissa Lahmari a suivi, et, dans un deuxième temps, servie par Sakina Ouzraoui, pousse le ballon au fond des buts colombiens. Les Lionnes de l’Atlas mènent 1 but à 0 à la mi-temps.

Deuxième mi-temps à l'avantage de la Colombie

Les Colombiennes se créent la première occasion de la seconde période, à la 58e minute. Après un débordement de Linda Caicedo, cette dernière centre pour Daniela Montoya qui contrôle, effectue une frappe croisée mais Khadija Er-Rmichi s’étend pour repousser cette tentative et empêcher les Sud-Américaines de revenir au score. Cinq minutes plus tard (63e), c’est au tour de Marya Ramirez de frapper au but, mais Khadija Er-Rmichi veille, et repousse, une nouvelle fois.

La 73e minute voit une occasion réelle pour les Colombiennes de revenir au score. Linda Caicedo voit sa tentative détournée par Khadija Er-Rmichi, qui effectue un arrêt réflexe. Une position de hors-jeu est toutefois signalée à l’encontre de la joueuse colombienne. Les Sud-américaines se créent le plus d’occasions dans cette seconde période, mais n’arrivent pas à concrétiser, à l’image de Marya Ramirez (79e) qui voit sa frappe échouer sur le poteau.

Les Colombiennes ne parviendront pas à revenir au score, et s'inclinent face aux Lionnes de l'Atlas, qui remportent leur deuxième victoire dans le tournoi après celle contre la Corée du Sud. Les Marocaines accèdent aux huitièmes de finale du Mondial, et affronteront les Bleues le 8 août prochain. L'Allemagne, par son match nul contre la Corée du Sud (1-1), termine troisième du groupe H, et est éliminée dès le premier tour, à la surprise générale.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne