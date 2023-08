Mondial-2023 de football : l'Espagne étrille la Suisse et rallie les quarts

Les Espagnoles se sont qualifiées en quart de finale du Mondial féminin de football pour la première fois de leur histoire après leur très nette victoire contre la Suisse (5-1) samedi à Auckland. Elle affronteront, vendredi, le vainqueur du match opposant les Pays-Bas à l'Afrique du Sud.

L'Espagne a facilement battu la Suisse (5-1), samedi 5 août à Auckland, grâce à un doublé de la milieu Aitana Bonmati et se qualifie en quarts de finale du Mondial-2023, en se rassurant après la défaite cinglante contre le Japon.

Vendredi prochain en quarts (3h00), l'Espagne, qui n'avait jamais dépassée le stade des huitièmes de finales lors d'une Coupe du monde, rencontrera le vainqueur du huitième de finale entre les Pays-Bas et l'Afrique du Sud, qui s'affrontent dimanche à Sydney.

Après le revers contre le Japon (4-0) lors de la dernière journée du groupe C, c'était au tour de la "Roja" d'infliger un festival de buts aux Helvètes, qui n'en avaient encaissés aucun jusque-là.

Rassurant pour les Espagnoles, surtout que la Ballon d'or Alexia Putellas est restée sur le banc une bonne partie du match. La joueuse du FC Barcelone, entrée à la 77e minute, ne semble toujours pas remise à 100% de sa grave blessure au genou.

Remplaçante pour le premier match contre le Costa Rica, elle a été titularisée pour le second contre la Zambie où elle a joué une mi-temps et contre le Japon.

Le festival a commencé dès le début du match avec l'ouverture du score de la milieu Aitana Bonmati, très en jambes samedi, d'une frappe précise du gauche (1-0, 5e). La milieu a même inscrit un doublé, son troisième but du Mondial, après un bel enchaînement et en éliminant trois joueuses (3-1, 36e).

Avant cela, la Suisse avait égalisé (1-1, 11e) à cause d'un but gag et contre son camp de la défenseure centrale Laida Codina, qui s'est rattrapée en fin de première mi-temps (4-1, 45e). Mais l'Espagne avait repris rapidement l'avantage grâce à une tête au second poteau d'Alba Redondo (2-1, 17e).

Lors de la seconde mi-temps, moins prolifique, Jennifer Hermoso a terminé le travail d'une belle frappe enroulée (70e).

Éliminées au premier tour au Canada en 2015, les Espagnoles se sont inclinées en huitièmes de finale en France quatre ans plus tard face aux futures championnes du monde américaines. Cette année en Océanie, elles font déjà mieux avec cette qualification historique en quarts de finale.

