Rugby : les Bleus débutent leur préparation au Mondial par une défaite contre l'Écosse

Les Bleus ont commencé leur préparation à la Coupe du monde de rugby, qui débute dans un mois, par une défaite face à l'Écosse (25-21) samedi. Le XV de France disputera un autre match contre les Écossais la semaine prochaine, à Saint-Étienne.

Rajeuni et privé de ses tauliers – mais impérial pendant quarante minutes – le XV de France s'est écroulé en seconde période pour s'incliner samedi 5 août en Écosse (25-21), dans le cadre du premier match de préparation à la Coupe du monde, à domicile (8 septembre - 28 octobre).

Trois essais du demi de mêlée Baptiste Couilloud (12e), de l'ailier Louis Bielle-Biarrey (25e) et du deuxième ligne Cameron Woki (40e+2) en première période avaient pourtant offert dix-huit points d'avance aux Bleus à la pause face à des Écossais atones (21-3).

Mais le XV du Chardon n'est jamais aussi fort que dos au mur. Poussés par tout un stade, les coéquipiers de Finn Russell, réduits à quatorze après le carton jaune transformé en rouge du pilier Zander Fagerson (55e), sont revenus fort dans les quarante dernières minutes, inscrivant trois essais à leur tour par l'ailier Darcy Graham (42e), le pilier Pierre Schoeman (54e) et le talonneur David Cherry (64e).

Les locaux ont même vu deux autres essais être refusés, à l'ailier Duhan van der Merwe (33e) puis à l'arrière Blair Kinghorn (60e).

"Les scooters électriques"

Mais cette rencontre face à la cinquième nation mondiale, à Murrayfield, avec son équipe quasiment type, avait surtout des airs de test grandeur nature pour les hommes de Fabien Galthié, qui avait lancé trois néophytes.

Les trois-quarts Émilien Gailleton (20 ans) et Louis Bielle-Biarrey (20 ans) et Paul Boudehent (23 ans) n'ont pas été impressionnés : les deux premiers, surnommés "les scooters électriques", ont fait parler leur vitesse tandis que le troisième ligne de La Rochelle a été précieux par son abattage.

De quoi donner des solutions au staff des Bleus avant l'annonce, le 21 août, de la liste des 33 joueurs convoqués pour participer à la Coupe du monde. Car, avec seulement 14 sélections et 25 ans et demi de moyenne d'âge au coup d'envoi, Fabien Galthié avait clairement décidé d'offrir une chance de se montrer à certains joueurs.

Match retour dans une semaine

Dans sa lutte pour le poste de demi de mêlée remplaçant du remplaçant, derrière le capitaine Antoine Dupont et son suppléant habituel Maxime Lucu, le Lyonnais Baptiste Couilloud, prépondérant sur deux des trois essais inscrits en première période, a marqué des points dans son duel avec le Toulonnais Baptiste Serin.

Le pilier Demba Bamba, le deuxième ligne Cameron Woki, le centre Yoram Moefana et le troisième ligne Yoan Tanga ont également su se mettre en avant. Tout comme le capitaine d'un jour Brice Dulin, revenu en équipe de France après deux ans d'absence. Suffisamment pour bouleverser la hiérarchie ?

"Ce qui est dommage c'est qu'on construit très très bien notre première mi-temps, on met les choses dans l'ordre, et en seconde ils arrivent à nous maintenir chez nous (...). C'est encourageant, mais au vu de ce qu'on a produit c'est vraiment frustrant de ne pas avoir accroché la victoire", a regretté Brice Dulin.

Ces Bleus ont encore trois semaines et deux matches, contre l'Écosse dans une semaine à Saint-Etienne, puis les Fidji le 19 août à Nantes, pour gagner leur place aux côtés des cadres habituels, tels Antoine Dupont, Romain Ntamack, Gaël Fickou ou Grégory Alldritt.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇫🇷 Après une très belle première mi-temps de nos Bleus, l'Écosse remporte ce match de préparation après une fin de match étouffante 🥵



Il y aura un match retour samedi prochain à Saint-Étienne 🔜🟢#ECOFRA #UnisPourUnRêve #NeFaisonsXV #XVdeFrance pic.twitter.com/Bml8vn0big — France Rugby (@FranceRugby) August 5, 2023

Malgré une deuxième période moins maîtrisée, les Bleus semblent armés pour leur Mondial, qu'ils vont débuter par un choc majeur contre la Nouvelle-Zélande le 8 septembre. L'état d'esprit et l'envie sont là.

L'Écosse, de son côté, a montré deux visages : le premier inquiétant où les hommes de Gregor Townsend semblaient incapables de réagir face à une équipe qui manquait clairement de repères et d'automatismes ; le second beaucoup plus rassurant et réaliste avec des leaders retrouvés et efficaces.

Mais l'Écosse a une montagne à franchir : elle figure dans le terrible groupe B, aux côtés des champions du monde sud-africains et des N°1 mondiaux irlandais.

Avec AFP

