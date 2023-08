Mondial-2023 : l'Australie continue sur sa lancée face au Danemark et file en quarts

COMPTE-RENDU

L'Australie s'est imposée sans forcer, lundi, en huitièmes de finale contre le Danemark (2-0). Les Matildas affronteront le vainqueur de France - Maroc en quarts.

La joie des Matildas après le but de Foord pour l'Australie.

L'Australie explose enfin son plafond de verre. Après quatre éditions consécutives où les Matildas échouaient dès que la phase à élimination directe arrivait, elles ont enfin vaincu dans un match couperet, lundi 7 août, face au Danemark. Elles affronteront en quarts de finale le vainqueur du duel France - Maroc (mardi, 13 h).

Dans l'antre de leurs adversaires à Sidney, ce sont pourtant les Danoises qui ont lancé la partie. Devant la surface, Veje profite d'un ballon mal dégagé pour prendre sa chance en une touche. Arnold capte au sol (1e).

Le Danemark presse haut dans les premiers instants, empêchant les Matildas de se projeter dans le camp adverse. Sur une transition, Thomsen prend le ballon dans le couloir droit et adresse un bon centre pour Madsen. L'ailière se jette au point de penalty mais ne parvient pas à reprendre le ballon (9e). Puis, c'est Harder qui prend sa chance (10e, 17e).

Sans dominer, l'Australie s'impose

L'Australie peine à se mettre en marche mais trouve la faille sur sa première occasion. En contre, Fowler lance Foord sur la gauche de la surface depuis le milieu de terrain. Elle se présente face à Christensen, qu'elle trompe d'une frappe croisée du gauche filant entre ses jambes (29e, 1-0).

Les Matildas sont lancés et Foord manque même de doubler la mise. Trouvée sur la gauche en profondeur, elle provoque Sevecke et frappe à destination de la lucarne opposée. Sa tentative est déviée et passe à quelques centimètres (38e).

Le Danemark profite du début de la deuxième mi-temps pour parvenir à mettre la pression aux Australiennes. La capitaine danoise contrôle parfaitement un ballon aérien et frappe à 25 mètres. C'est trop écrasé (57e). les Matildas réagissent sur corner mais sans trouver la faille (57e, 59e). Van Egmond se permet de tenter une madjer sous les encouragements du public (65e).

Elle sera finalement la passeuse décisive du but du break. Recevant une passe de Fowler, elle glisse en retrait pour Raso, qui marque d'une frappe croisée (70e, 2-0), son troisième but dans la compétition.

La fin du match est surtout marquée par l'entrée de la star Sam Kerr sous une énorme ovation du public. Revenant de blessure, la légende australienne dispute enfin ses premières minutes dans le mondial et s'illustre d'une frappe (87e). Avec cette victoire et son retour, les Matildas peuvent regarder sereinement vers le sacre final.

