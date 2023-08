Mondial-2023 de football : sans pitié, la France brise le rêve du Maroc et file en quarts

COMPTE-RENDU

L'équipe de France de football a dominé le Maroc, mardi, à Adélaïde en huitièmes de finale du Mondial féminin de football (4-0). Les joueuses d'Hervé Renard continuent leur belle campagne et défieront l'Australie au prochain tour.

Mission accomplie pour les Bleues. La France a dominé son sujet face au Maroc en huitièmes de finale du Mondial féminin de football (4-0) et défiera les hôtesses australiennes au tour suivant. Les Lionnes de l'Atlas, une des sensations de cette Coupe du monde jusque là, n'ont presque pas eu l'occasion d'exister durant la rencontre.

Pour ce premier match couperet, Hervé Renard avait aligné son 4-4-2 désormais habituel. Dali,Toletti, Geyoro et Bacha retrouvent le milieu de terrain après avoir été ménagées tandis que Le Sommer et Diani ont la charge de mener les attaques. La seule grande absente est Lakrar, remplacée par De Almeida en défense centrale.

Dès les premiers instants, la France prend la main sur le match et ne la redonnera plus aux Marocaines. Kadidiatou Diani ouvre le score pour les Bleues de la tête au quart d'heure de jeu. Elle est oubliée aux six mètres et reprend tranquillement un centre de Karchaoui. La conclusion d'un joli mouvement collectif sur la côté gauche (15e, 1-0).

Deux buts en trois minutes

La France ne se repose pas sur ses lauriers, elle continue d'étouffer ses adversaires dans leur moitié de terrain pour faire le break. Après son but, Diani se mue en passeuse. Après avoir récupéré une mauvaise passe, elle trouve Dali en retrait qui conclut. Le Sommer, sur la trajectoire, laisse le ballon passer et se diriger dans le petit filet marocain (20e, 2-0).

La Bretonne marque le troisième but des Bleues avec, encore une fois, Diani à la baguette. L'attaquante est venue presser dans les pieds d'El Chad et contrer sa tentative de dégagement. Le ballon atterrit devant la meilleure buteuse de l'histoire des Bleues, qui ne se fait pas prier pour marquer (23e, 3-0).

Le Maroc revient sur la pelouse avec de belles intentions. Jraïdi manque de réduire le score en partant dans le dos de De Almeida. Lors du face-à-face avec Pauline Peyraud-Magnin, elle ne convertit pas son occasion en raison d'un arrêt spectaculaire de la gardienne (49e). Elle s'illustre encore en captant un centre d'Ait El Haj (53e). Du côté des Bleues, on a baissé le pied même si on tente toujours timidement d'aggraver la marque (63e).

Reynald Pedros tente le tout pour le tout en procédant à un triple changement : Tagnaout, Lahmari et Nakkach laissent leur place respectivement à Bouftin, Ayane et Kassi. Mais Eugenie Le Sommer enterre leur espoirs. Karchaoui fait basculer le jeu vers Becho côté droit. La Lyonnaise temporise, enchaîne les passements de jambes et parvient à centrer au second poteau. À la retombée, Le Sommer placer sa tête à bout portant (70e, 4-0), son 92e but avec l'équipe de France. Elle sort quelques instants plus sous les ovations du public.

⚽ 91 et 92ème buts en Bleue

🤯 8 buts en 19 matchs de Coupe du Monde



🇫🇷4-0🇲🇦 | #FRAMAR | #FiersdetreBleues pic.twitter.com/gWkOXd9Ty7 — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) August 8, 2023

L'Afrique attendra encore une édition pour remporter un match couperet dans une Coupe du monde féminine, mais le Maroc a affiché des belles promesses pour l'avenir avec ce premier Mondial pleinement réussi. Pour la France, l'aventure continue. Elle affrontera l'Australie samedi en quarts de finale, dans un stade qui risque d'être chauffé à blanc en faveur des Matildas.

