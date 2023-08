Mondial-2023 de football : la Colombie survit à la Jamaïque et file en quarts pour la première fois

COMPTE-RENDU

Au terme d'un match physique et haché, la Colombie a vaincu la Jamaïque (1-0) mardi en huitièmes de finale du Mondial féminin de football. C'est la première qualification en quarts de finale de Coupe du monde féminine pour les Cafeteras.

La joie des Colombiennes sur le but d'Usme, le 8 août 2023.

Publicité Lire la suite

La Colombie continue d'écrire son histoire. Au terme du huitième de finale qui les opposaient à la Jamaïque, mardi 8 août, les Cafeteras ont vaincu les Reggae Girlz (1-0) pour filer en quarts de finale d'une Coupe du monde pour la première fois de leur histoire.

Pour ce duel américain, le niveau d'engagement est très élevé. Les Jamaïcaines mettent une pression physique de tous les instants sur leurs adversaires colombiennes. Le rythme de jeu est haché, les occasions inexistantes et les ailières Ramirez et Caicedo en font les frais. L'arbitre met longtemps avant de sortir le premier carton jaune (Chantelle Swaby, 41e) mais il est très vite suivi du deuxième (Drew Spence, 43e).

Un match à couteaux tirés

Côté football, la première mi-temps est pauvre : quelques percées de Linda Caicedo pour les Cafeteras, de Kadija Shaw pour les Reggae Girlz. Et comme pour les biscottes, il faut attendre la fin de la mi-temps pour voir une vraie occasion : sur un corner bien tiré, le ballon revient dans les pieds colombiens. Carabali, dans la surface, tente une reprise de volée mais le ballon file largement au-dessus du cadre (38e).

Derrière, c'est la Colombie qui se met en danger toute seule. Kadija Shaw est lancée en profondeur dans l'axe du terrain. Catalina Perez sort de sa cage pour capter le ballon mais Carabali panique et dégage fort en corner. La défenseuse subit les remontrances de sa gardienne (45e+2). Dans la foulée, Brown se retrouve presque seule face à Perez. La gardienne colombienne sort et l’empêche de frapper (45e+5).

Le match s'emballe en seconde période. La Colombienne Guzmane envoie un superbe centre pour Usme, démarquée à l’entrée de la surface. La capitaine et avant-centre, malgré un tirage de maillot, contrôle le ballon et envoie une frappe dans la lucarne de Spencer (51e, 1-0).

¡GOOOOOOOOOOOOOOL CATA USME!



52’ #COL 1-0 #JAM

Golazo de la colombiana tras control dirigido y la tricolor se pone adelante en el marcador. ¡Vamos Colombia 🇨🇴 ! pic.twitter.com/F0ETLzCERZ — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) August 8, 2023

La Jamaïque réagit immédiatement sur coup franc. Catalina Perez rate complètement sa sortie et Brown en profite pour placer une tête à moins d'un mètre du but colombien. Carolina Arias dégage le ballon sur sa ligne (54e). Dans la continuité, Linda Caicedo s'échappe mais échoue face à Spencer, puis est signalée hors-jeu (55e). C'est encore elle qui est à la manœuvre quelques minutes plus tard pour une échappée côté gauche avant d'être reprise par le peloton jamaïcain (65e).

Sur la fin de match, les Raggae Girlz poussent pour revenir face à une Colombie qui semble à bout de souffle. Au courage, les Sud-Américaines résistent et la gardienne Perez fait le reste pour emmener les siennes en quarts de finale. Un défi de taille les attend avec les championnes d'Europe anglaises.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne