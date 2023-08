Mondiaux de cyclisme sur piste : Copponi et Berteau en bronze sur l'épreuve d'Américaine

La paire française féminine Clara Copponi-Victoire Berteau a décroché lundi la médaille de bronze sur l'épreuve d'Américaine (ou Madison) aux championnats du monde de cyclisme de Glasgow. Il s'agit de la cinquième médaille française de l'évènement.

Clara Copponi et Victoire Berteau ont décroché la médaille de bronze à l'Américaine (ou sur la Madison).

Publicité Lire la suite

Y croire jusqu'au bout. À la faveur de circonstances de courses, de chutes et d'un dernier tour canon de Clara Copponi, la paire formée par la Française et Victoire Berteau a apporté, lundi 8 août, à Glasgow une cinquième médaille à la France lors des championnats du monde de cyclisme sur piste en prenant le bronze sur l'épreuve d'américaine.

Les deux Françaises ont remporté le dernier sprint bonifié de la course pour arracher la troisième place derrière la Grande-Bretagne et l'Australie.

Les Bleues avaient décroché l'argent lors des trois dernières éditions dans cette discipline olympique.

OUIIII LE PODIUM DE NOS BLEUES 🇫🇷



Aux termes de l’ultime sprint, Clara Copponi et Victoire Berteau montent sur le podium de l'Américaine 🥉pic.twitter.com/QC4a0Kzayx — Equipe France (@EquipeFRA) August 7, 2023

Cette nouvelle médaille s'ajoute à celles d'argent de Benjamin Thomas à l'omnium et à celle de Valentine Fortin dans la course par élimination, ainsi que celles de bronze dans la vitesse par équipes hommes et de la poursuite par équipes femmes.

Aux Mondiaux-2022, la France avait remporté sept médailles, dont trois en or.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne