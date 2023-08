Mondial-2023 de football : Kadidiatou Diani, la sérial-buteuse des Bleues

PORTRAIT

Autrice de quatre buts et trois passes décisives, Kadidiatou Diani monte en puissance au sein de l’équipe de France lors du Mondial de football. Sa connexion fluide avec sa coéquipière Eugénie Le Sommer à la pointe de l'attaque française sera utile pour les Bleues face à l'Australie, le pays organisateur, en quarts de finale.

Kadidiatou Diani, 28 ans, 1 m 69, s'illustre à la pointe de l'attaque française durant le Mondial de football en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'attaquante des Bleues n'en finit plus de monter en puissance avec un nouveau but, de la percussion et une connexion payante avec Eugénie Le Sommer lors du huitième de finale contre le Maroc, à l’issue duquel les Bleues se sont imposées 4 buts à 0 mardi 8 août.

Durant ce même match, Kadidiatou Diani s'est également illustrée par deux passes décisives, dont l'une à destination de Kenza Dali, avec qui elle forme un duo quasi inséparable.

Décrivant l’ambiance dans le vestiaire des Bleues, le journal L’Équipe rappelle, dans un article du 10 août, que les deux joueuses se surnomment les "KD2" (leurs initiales, au "carré"). Une appellation relayée sur le compte X (anciennement Twitter) de l’ancienne attaquante du Paris Saint-Germain, aujourd'hui à l’Olympique Lyonnais.

Joueuses "on fire"

L'attaquante française a, pour l'instant, inscrit quatre buts sur les douze marqués par les Françaises depuis le début du Mondial. Elle se situe ainsi à égalité avec Amanda Ilestedt (Suède), Alexandra Popp (Allemagne) et Jill Roord (Pays-Bas), et à un but de la Japonaise Hinata Miyazawa, qui a cinq réalisations à son actif.

Kadidiatou Diani égalise par ailleurs le nombre de buts inscrits par la capitaine de l’équipe de France, Wendie Renard, qui avait marqué à quatre reprises lors du Mondial de 2019.

Native d'Ivry-sur-Seine (dans le Val-de-Marne), Kadidiatou Diani totalise par ailleurs trois passes décisives depuis le début du tournoi. Une belle performance pour l'attaquante, arrivée sans rythme en Australie après une blessure à la clavicule fin mars avec le PSG.

La joueuse pourrait à nouveau briller samedi, lors du match face à l'Australie, pays organisateur, en quart de finale à Brisbane. Si les Bleues jouent "à l'extérieur", elles espèrent dépasser ce niveau de la compétition, lors duquel elles avaient été éliminées par les États-Unis en 2019.

La connexion, fluide, entre Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani à la pointe de l’attaque française est une donnée rassurante en vue de la rencontre de samedi. "Au fur et à mesure des matches, on se trouve de mieux en mieux, donc c'est bien pour le reste de la compétition", a glissé Kadidiatou Diani. Eugénie Le Sommer, autrice d'un doublé mardi, a confirmé cette entente après le match : "Je suis une joueuse qui aime bien jouer entre les lignes. Ça fait partie de mes qualités. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai essayé de faire. 'Kady' est plus une joueuse de profondeur. On essaie de se compléter aussi." "Elles sont 'on fire' ('en feu', NDLR) et c'est bien pour nous", a souri aussi la latérale Selma Bacha.

Succès avec le PSG

Cette année a déjà été synonyme de succès pour Kadidiatou Diani, avec le PSG du moins, malgré sa blessure. Lors de la saison 2022/2023, l’attaquante a été meilleure buteuse de D1 Arkema (championnat de France féminin de football) avec 17 réalisations et lauréate du trophée de la meilleure joueuse de D1 Arkema.

La parisienne @kady944 a reçu son trophée de meilleure buteuse de #D1Arkema 🏆



1️⃣7️⃣ réalisations ⚽️ pic.twitter.com/s4ZHNNfUti — D1 Arkema (@D1Arkema) June 2, 2023

Avec le club de la capitale, de 2017 à 2023, elle a par ailleurs remporté le championnat de France en 2021 ainsi que la Coupe de France en 2018 et 2022. En 2021, elle a également été lauréate des trophées FFF et UNFP de la meilleure joueuse de D1 Arkema.

Le 20 août, elle espère ajouter un autre trophée à sa collection : la Coupe du monde.

