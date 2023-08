Mondial-2023 : l'Angleterre se sort du piège colombien et rejoint l'Australie en demi-finale

COMPTE-RENDU

L'Angleterre a battu logiquement mais non sans difficultés la Colombie samedi en quarts de finale du Mondial-2023. Sur la route du doublé Euro-Coupe du monde, son prochain adversaire est l'Australie, vainqueur un peu plus tôt de la France.

La joie des Anglaises sur le but de Russo qui donne l'avantage dans le quart de finale face à la Colombie.

Sept mois plus tard, les joueuses anglaises font mieux que les garçons en Coupe du monde. Les Lionesses se sont qualifiées pour les demi-finales du Mondial-2023 samedi 12 août en battant la Colombie grâce à des buts de Hemp et de Russo. Elles affronteront l'Australie au prochain tour.

Face à l'invité surprise des quarts de finale, les championnes d'Europe 2022 assument leur statut de favorites et prennent le jeu à leur compte. Hemp puis Russo tentent leur chance au cœur de la surface d'entrée de jeu (6e).

Un match physique

La Colombie fait le dos rond et déploie sa défense rugueuse qui a déjà fait des merveilles depuis le début de la compétition. Mais à ce petit jeu, les Anglaises savent également y faire. Un contact "rough" (rugueux) a raison de Carolina Arias, contrainte de laisser sa place à Guzman (10e). Dans la foulée, Caicedo s'illustre d'une frappe (12e).

L'Angleterre déroule ensuite de longues phases de possession mais sans trouver la faille dans un bloc colombien regroupé. Sur le premier corner des Lionesses, Rachel Daly cadre sa tête mais Catalina Perez s'interpose (27e). Quelques secondes plus tard, la joueuse d'Aston Villa tire au-dessus (28e).

La Colombie ouvre le score

Poussées par leurs supporters, la Colombie résiste aux assauts anglais et, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, frappe un grand coup : excentrée à droite de la surface, la numéro 10 Santos place sa frappe sous la transversale pour venir lober la gardienne anglaise (45e, 0-1).

Mais les Lionesses se réveillent : après une sortie hasardeuse au sol de Perez qui relâche le ballon, Hemp profite d'un long cafouillage devant le but colombien Hemp pour pousser le ballon au fond des filets. L'Angleterre revient déjà dans le match (45e+6, 1-1).

Au retour des vestiaires, les Anglaises tentent de faire immédiatement la différence et mettent la pression d'entrée. Elles obtiennent deux cornées, que tirent Stanway. Le premier est repoussé par la défense colombienne au premier poteau, et le second retombe dans les pieds de Walsh qui envoie sa demi-volée du coup du pied droit au-dessus du cadre (49e). Les coups de pied arrêtés se succèdent (52e, 59e).

C'est finalement sur une erreur successive que l'Angleterre trouve son salut. Daniela Arias se troue, Russo en profite et trompe la gardienne Perez d'une frappe croisé (64e, 2-1).

Comme un coup dur n'arrive jamais seul : Catalina Perez se blesse et doit laisser sa place. Elle est remplacée par Natalia Giraldo. Bedoya sonne cependant la révolte d'une frappe lointaine qu'Earps est obligée de claquer hors du cadre (71e). Puis, Usme et Caicedo initie un contre, mais elles sont rattrapées par la patrouille anglaise (78e).

La Colombie est contrainte d'abdiquer malgré une résistance jusqu'au bout. Dans un match moins facile qu'il n'y paraissait sur le papier, l'Angleterre surmonte donc l'obstacle colombien. En demi-finale, l'Angleterre aura tout un pays contre elle : l'Australie qui évolue à domicile.

