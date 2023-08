Mondiaux de cyclisme : Romain Mathieu décroche l'or, triplé français en BMX racing

Les Français Romain Mahieu, Arthur Pilard et Joris Daudet ont réalisé, dimanche, un triplé en BMX racing lors des Mondiaux de cyclisme à Glasgow. Une victoire qui donne de l'espoir à un an des JO de Paris.

Publicité Lire la suite

C'est une issue de bon augure pour l'équipe de France de cyclisme à un an des Jeux Olympiques de Paris. Les Français ont réalisé un triplé inédit en BMX racing, discipline olympique, lors des Championnats du monde de cyclisme à Glasgow, où Romain Mahieu a décroché la médaille d'or dimanche 13 août.

Mahieu, dont c'est à 28 ans la première médaille mondiale, s'est imposé devant Arthur Pilard et Joris Daudet, champion du monde en 2011 et 2016, pour prendre date à un an des JO de Paris.

"Je ne suis pas sûr de réaliser. On se pousse les uns les autres, on se motive entre nous et voilà le résultat. Cela nous rend meilleurs année après année. C'est de bon augure avant les JO de l'année prochaine à Paris", a réagi le pilote de Sarrians, dans le Vaucluse.

C'est la première fois que les Bleus parviennent à placer trois hommes sur le podium des Championnats du monde.

Tessa Martinez sacrée

Preuve d'une incroyable densité dans la discipline, ils étaient cinq au total en finale, sur huit riders, avec aussi Jérémy Rencurel qui termine cinquième et Léo Garoyan, septième.

À un an des JO de Paris, ce triplé permet d'effacer la désillusion des Jeux de Tokyo dont les Bleus étaient revenus bredouilles, mais aussi des Championnats d'Europe 2022 où ils avaient déjà été cinq en finale sur huit pilotes, pour zéro médaille au bout, en se classant des places 4 à 8.

Dimanche, les Français étaient encore huit en quarts de finale, où Sylvain André, sacré en 2018, a chuté, six en demi-finales et cinq en finale.

Chez les femmes, Camille Maire n'a pas dépassé le stade des quarts de finale.

Mais Tessa Martinez a été sacrée chez les espoirs où Mateo Colsenet a pris l'argent chez les hommes.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne