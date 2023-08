Coupe du monde de rugby : les All Blacks ne veulent plus broyer du noir

Le XV du mois

Récents vainqueurs de l'édition 2023 du Rugby Championship, les Néo-Zélandais ont notamment dominé l’Afrique du Sud, championne du monde en titre. Les All Blacks restent redoutables, malgré deux années poussives. Une bonne nouvelle pour le rugby à XV qui lutte pour préserver son hégémonie au pays du long nuage blanc.

L'ailier Caleb Clarke célèbre avec des fans néo-zélandais la victoire obtenue le 29 juillet 2023 à Melbourne et le sacre des All Blacks dans le Rugby Championship.

Les Barrett ont encore pris du galon lors du dernier Rugby Championship. Les frères Beauden (32 ans), Scott (29 ans) et Jordan (26 ans) ont disputé ensemble les trois matches de l’édition 2023 qui vient de se terminer, avec à la clef un nouveau sacre pour les All Blacks, vainqueurs successivement de l’Afrique du Sud – championne du monde en titre –, de l’Argentine et de l'Australie.

Ce trio fraternel est inédit dans le rugby néo-zélandais et mondial. Jamais une sélection nationale n’a aligné trois frères dans son XV de départ. Les Néo-Zélandais ont pu, eux, le faire grâce à la tribu rugbystique des Barrett qui comprend huit frères et sœurs. Leur géniteur, Kevin, a lui-même joué de longues saisons au sein du championnat néo-zélandais. Interrogé sur ses projets d’avenir après sa retraite en 2000, Kevin avait alors répondu qu’il avait "quelques All Blacks à élever". Sa méthode semble efficace puisque trois de ses quatre fils ont porté le maillot des All Blacks. Également rugbyman professionnel, le quatrième a dû renoncer à ce sport en raison de commotions répétées.

Ces trois frères, déjà alignés ensemble contre le Canada lors de la Coupe du monde 2019, devraient avoir l'occasion de revivre cette expérience mondiale dans quelques semaines au sein d’une sélection néo-zélandaise désireuse de retrouver son statut dominateur. Peu habituée à perdre, elle a concédé 4 défaites et un nul sur 12 rencontres en 2022 : elle a été battue deux fois successivement à domicile par l’Irlande, une fois puis par l’Argentine et s’est inclinée en Afrique du Sud.

Ces piètres résultats ont suscité de nombreuses critiques à l’encontre des Néo-Zélandais et de leur sélectionneur Ian Foster, qui a pris ses fonctions fin 2019 après la Coupe du monde. Les All Blacks avaient alors terminé troisièmes de cette compétition remportée par l’Afrique du Sud, leur grand rival de l’hémisphère sud, revenu à hauteur des All Blacks avec trois titres mondiaux.

Moins de rugbymen en Nouvelle-Zélande

Un nouveau sélectionneur, Scott Robertson, a d’ores et déjà été choisi pour succéder à Ian Foster après la Coupe du monde à venir. Sa feuille de route dépendra bien sûr des résultats obtenus cet automne par les All Blacks, qui affronteront notamment les Bleus le 8 septembre en match d’ouverture de la compétition. Un entraîneur talentueux, passé comme joueur par Perpignan, qui sait que sa mission dépassera le simple cadre sportif et qu’il devra aider le rugby à XV, en proie à une certaine désaffection sur l’archipel, à retrouver du dynamisme.

La première discipline sportive du pays s’émousse depuis plusieurs années et voit le nombre de pratiquants diminuer, au profit du rugby à 7 ou d’autres disciplines comme le basket. Dans une analyse diffusée sur le site Stuff, le sociologue néo-zélandais Paul Spoonley explique que dans les lycées, le nombre de joueurs a chuté de 20 % entre 2000 et 2020.

Il explique cette baisse par les craintes que suscite ce sport rugueux et l’évolution démographique de ce pays d’un peu plus de 5 millions d’habitants. Ses grandes villes ont vu arriver beaucoup d’immigrants en provenance d’Asie où la discipline n’est guère pratiquée. Et dans les zones rurales ou reculées, le vieillissement de la population tend à réduire le nombre de pratiquants.

Ces différents facteurs entraînent une érosion du nombre de licenciés au sein de la Fédération néo-zélandaise de rugby, qui avance aujourd’hui le chiffre de 160 000 licenciés. Il ne s’agit que de celles et ceux qui jouent dans des compétitions officielles. D’autres sports connaissent une dynamique plus favorable, comme le football qui voit progresser le nombre d’adeptes chez les filles et les garçons.

Des retrouvailles explosives avec les Bleus

Un certain désamour est également perceptible chez les supporters, peu nombreux lors des matchs du Super Rugby Pacific, le championnat phare de l’hémisphère sud qui regroupait cette saison six franchises basées en Nouvelle-Zélande, cinq en Australie et une aux Fidji. "Les stades sont vides, le rugby attire de moins en moins nos enfants et les gens s’en vont", écrivait récemment le journaliste Mark Reason, déplorant le manque d’intérêt d’une compétition ultra-dominée par les franchises néo-zélandaises. Pour lui, le rugby local a besoin de se réinventer pour rester attractif. Sans cela, il aura du mal à continuer à attirer les jeunes et à offrir, à terme, un vivier suffisamment riche pour les All Blacks.

Dans ce contexte, les performances des Néo-Zélandais lors de la prochaine Coupe du monde auront une importance particulière, une victoire finale pouvant permettre de retrouver un véritable élan. Leur dernier sacre mondial remonte à 2015 et les All Blacks conservent un douloureux souvenir de leur élimination en 2019 par l’Angleterre (19-7). À l’instar du quotidien The New Zealand Herald, qui avait opté le lendemain pour une première page toute noire. L’élimination était vécue comme un véritable drame pour le pays et les All Blacks.

Revenus à la 2e place du classement mondial de World Rugby, les Néo-Zélandais ont retrouvé de leur superbe au cours du premier semestre 2023. Ils se gardent cependant de tout excès de confiance en vue de la Coupe du monde. Et ce d’autant que leur premier match sera contre le pays hôte, la France, qui figure parmi les favoris de la compétition. "Nous n’allons pas évoluer dans un environnement chaleureux où tout le monde nous aime et soutient les All Black, nous allons dans un pays qui veut nous voir nous planter et jouer mal", a récemment déclaré Ian Foster dans l’émission de radio Weekend Sport. Son équipe sait à quoi s'attendre : la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, en novembre 2021, c'était dans cette même enceinte sportive et les Bleus l'avaient largement emporté (40-25).

