Mondial-2023 : dans une fin de match folle, l'Espagne rejoint sa 1re finale aux dépens de la Suède

L'Espagne a battu la Suède 2 à 1 mardi au terme d'une demi-finale de la Coupe du monde 2023 de football qui s'est animée dans les derniers instants : trois buts inscrits dans les dix dernières minutes dont des réalisations de Paralluelo et Carmona qui envoient la Roja en finale d'un Mondial pour la première fois de son histoire.

L'Espagne à une marche d'écrire l'Histoire. La Roja s'est qualifiée mardi 15 août pour la finale du Mondial-2023. Les Espagnoles ont battu la Suède grâce à des buts inscrits en fin de match par Salma Paralluelo, décidément porte-bonheur de la Roja, et Olga Carmona.

Le choc des deux cultures footballistiques a tenu toutes ses promesses dès les premières minutes. La Suède s'installe dans le camp de leurs jeunes adversaires en dominant l'entrejeu et en empêchant les Espagnoles de construire au milieu de terrain. La Roja tente de se dégager par de longs ballons mais peinent à trouver Redondo.

Juste avant le quart d'heure de jeu, les joueuses de Jorge Vilda font sauter le verrou. Alexia Putellas lance Mariona Caldentey à gauche. L'ailière espagnole adresse un centre vers le second poteau qu'Alba Redondo remise de la tête vers les 5,50 mètres. Amanda Ilestedt repousse en catastrophe (10e). Carmona envoie un boulet de canon de 26 mètres qui frôle le poteau de Musovic (14e).

Plus à l'aise techniquement que les Suédoises, les Espagnoles ont la possession et cherchent la faille. Titularisée pour la première fois du Mondial, la double Ballon d'Or Alexia Putellas est cependant bien prise par les Jaunes et n'arrive pas à faire la différence.

La Suède prend le dessus

Ce sont même les Suédoises qui terminent le mieux la mi-temps. Nathalie Björn intercepte la relance hasardeuse d'Olga Carmona et ajuste dans la foulée un centre. Rolfö place une reprise de volée du gauche à ras de terre que Cata Coll dévie d'une belle parade des gants sur sa ligne (42e).

Sur la lancée de la fin du premier acte, les Suédoises s’installent dans la partie de terrain de la Roja. Björn, régulièrement servie sur son côté droit, abreuve la surface de ballons mais ses centres ne trouvent pas preneuse. Stina Blackstenius prend Irene Paredes de vitesse et place un tir croisé du droit. Cata Coll bloque sans problème (55e). Quelques minutes plus tard, elle dévie un centre puissant de Johanna Rytting Kaneryd juste devant le but espagnol pour éviter qu'une Suédoise reprenne (63e).

L'Espagne tente de relever la tête. Sur une chevauchée de Hermoso sur la gauche, la numéro 10 espagnole adresse un centre à Redonda qui, en deux temps, glisse le ballon dans le petit filet extérieur de Musovic. Une partie du public a cru au but (70e).

Salma Paralluelo, entrée en jeu à la place d'Alexia Putellas, pense délivrer les siens, comme en quarts de finale. Sur un centre de Hermoso, la défense suédoise dégage mal ce ballon que la Barcelonaise reprend en première intention. Sa frappe termine dans le petit filet de Musovic (81e, 1-0).

La Suède n'abdique pas et revient au score six minutes plus tard. Sur un centre venu de la gauche, Hurtig remise pour Blomqvist, qui crucifie Coll dans la surface (87e, 1-1). Mais l'Espagne croit en son destin, et sur un corner frappé en retrait, Carmona arme sa frappe du pied gauche. Le ballon est puissant et légèrement dévié, et finit sa course au fond des filets à l'aide de la transversale (90e, 2-1).

Malgré les efforts désespérés des Suédoises lors des sept minutes de prolongation, le score n'évolue plus. Après avoir battu les deux dernières équipes championnes du monde, la Suède – avec son beau parcours – s'arrête là. Quant à l'Espagne, elle a l'occasion pour sa troisième participation d'ajouter déjà son nom au palmarès de la compétition suprême du football féminin.

