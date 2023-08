Mondial-2023 : face aux rivales anglaises, l'Australie rêve d'une finale à domicile

AVANT-MATCH

La deuxième demi-finale du Mondial-2023 de football voit s'opposer les hôtesses australiennes et les championnes d'Europe anglaises. L'Australie compte sur la ferveur suscitée par les Matildas et le retour de l'icône Sam Kerr pour s'imposer face à un de ses rivaux historiques.

Une épopée déjà historique, un pays entier qui pousse son équipe et le retour d'une icône absolue du football… Les astres semblent parfaitement alignés pour que l'Australie poursuive son brillant parcours au Mondial-2023... jusqu'au sacre final ?Sur sa route, se dresse encore l'Angleterre, un rival sportif historique, avant un éventuel dernier duel contre l'Espagne.

La ferveur de tout un pays

Depuis le début de la compétition à domicile, les 12es homme et femmes jouent pleinement leur rôle pour encourager les Matildas. Au Brisbane stadium, 50 000 "Aussies" ont bruyamment poussé leur équipe pour venir à bout des Bleues (0-0 ap, 7-6 tab), une nouvelle fois éliminées au stade des quarts de finale d'un Mondial.

Ce quart de finale remporté au terme d'une séance de tirs au but interminable a été suivi par 4,9 millions de téléspectateurs sur les 25 millions d'habitants de l'île-continent, soit une personne sur cinq. Des chiffres supérieurs à la finale de l'Open d'Australie 2022 de tennis, qui avait vu une autre star locale s'imposer, Ashleigh Barty.

Même dans l'avion, la victoire historique a été célébrée : une vidéo dans laquelle des passagers regardent la séance et exultent de joie après le penalty victorieux de Cortnee Vine, a fait le tour des réseaux sociaux.

Il s'agit tout simplement de l'événement sportif le plus populaire en Australie depuis plus de quinze ans, en attendant la demie mercredi ou l'éventuelle finale contre l'Espagne dimanche qui pourraient s'approcher du record établi par les Jeux olympiques de Sydney en 2000.

La milieu de terrain anglaise Keira Walsh estime cependant que le soutien du public peut être à double tranchant : "Quand vous avez le public derrière vous, cela vous donne un élan supplémentaire. Mais je pense aussi que lorsque vous jouez contre elles, quand vous pouvez faire taire la foule, c'est aussi une sensation très agréable", a lancé la joueuse du FC Barcelone.

"Il y a donc du positif et du négatif dans les deux cas, et j'ai connu les deux", a poursuivi la joueuse qui a remporté l'Euro l'année dernière à domicile, devant plus de 87 000 spectateurs à Wembley pour la finale.

Le poids de l'histoire

Au stade olympique de Sydney, les coéquipières de la star Sam Kerr marcheront dans les pas d'une autre icône nationale, Cathy Freeman, qui a remporté l'or sur 400 m aux JO de 2000 au même endroit.

"Ce que nous avons, elles ne l'ont pas, le soutien et la foi des fans. Et ce soutien sera massif", a assuré mardi le sélectionneur Tony Gustavsson.

Les Matildas ont déjà écrit leur histoire en s'imposant en huitièmes de finale face au Danemark : en remportant leur premier match couperet en Coupe du monde, elles ont brisé la malédiction. Désormais, elles rêvent d'un premier sacre mondial, Jeux olympiques et Coupe du monde confondues.

Devant les plus de 75 000 fans en jaune attendus, les Anglaises rêvent de gâcher la fête et d'une première finale de Coupe du monde, elles qui disputent leur troisième demi-finale consécutive, après 2015 et 2019. Et imaginer ainsi un doublé Euro-Coupe du monde.

Une rivalité entretenue

En plus de l'engouement populaire, ces deux pays du Commonwealth adorent se détester dans le sport. Le Stadium Australia de Sydney rappelle d'ailleurs de bons souvenirs aux Anglais, qui y ont remporté leur seule Coupe du monde de rugby, en 2003, lors d'une finale contre... l'Australie, avec un drop en prolongation de Jonny Wilkinson, entré dans la légende de son sport.

Mercredi, lors de cette demi-finale, "l'équipe qui va gagner écrira l'histoire", a appuyé le sélectionneur australien.

"Il y a probablement beaucoup d'Anglais qui aimeraient nous voir éliminées par l'Angleterre, mais je pense qu'il y a plus d'Australiens qui aimeraient nous voir éliminer l'Angleterre", a affirmé la gardienne des "Matildas" Mackenzie Arnold.

Pour la sélectionneuse anglaise, cette rivalité n'est pas si importante dans le football : "J'ai demandé aux joueuses et au staff et nous ne ressentons pas tellement cette rivalité", a expliqué mardi Sarina Wiegman, mais "plus dans le rubgy, le cricket ou le netball".

"La rivalité, vous pouvez l'avoir avec n'importe quel adversaire", a insisté mardi la capitaine anglaise Millie Bright, "mais nous sommes là pour les battre".

Le retour de Sam Kerr ?

En avril dernier, déjà, les Australiennes ont mis fin à une série de 30 matches sans défaite des Lionnes, grâce à une victoire (2-0) avec un but de la légende Sam Kerr, lors d'un match amical.

Touchée à un mollet la veille du début du Mondial, l'attaquante de Chelsea est entrée à l'heure de jeu samedi lors du quart de finale contre la France et a "réussi plus de minutes que nous l'espérions", a expliqué son coach Tony Gustavsson, en conférence de presse.

"Elle a bien récupéré et s'est entraînée mardi, donc elle est disponible. Nous nous réunirons ce soir pour décider du meilleur 11 de départ et du meilleur 11 pour finir. Il y aura des décisions difficiles", a précisé l'entraîneur

Interrogée mardi sur une éventuelle titularisation de Sam Kerr, la coach anglaise Sarina Wiegman a assuré que son équipe avait "un plan". "Elle peut jouer et elle peut commencer sur le banc, c'est la situation".

De son côté, la coach anglaise devra se passer Lauren James, suspendue pour un mauvais geste contre le Nigeria.

