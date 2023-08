Mondial-2023 : avec Salma Paralluelo, la valeur n'attend pas le nombre des années

PORTRAIT

Triple championne du monde avant ses 20 ans ? La jeune attaquante espagnole Salma Paralluelo en prend le chemin alors que la Roja va disputer dimanche la finale du Mondial-2023 face à l'Angleterre. Après avoir longtemps hésité avec l'athlétisme, l'attaquante du FC Barcelone semble partie pour aller loin dans le football.

En plus du football, Salma Paralluelo aurait pu faire carrière dans l'athlétisme mais "les croisés, tu connais..." Tant pis ! À seulement 19 ans, la jeune attaquante du FC Barcelone porte l'Espagne, but après but, vers un premier titre mondial dont la dernière marche sera à gravir dimanche 20 août contre l'Angleterre.

La gauchère, qui a commencé comme titulaire les quatre premiers matches du Mondial-2023, a brillé lors du huitième de finale contre la Suisse (5-1) : ses courses et ses centres ont contribué au festival offensif de son équipe, l'une des meilleures attaques de la compétition (17 buts).

Un Mondial extraordinaire

Depuis les quarts de finale, elle s'épanouit dans un rôle de "supersub", cette remplaçante d'élite qui entre en fin de match pour faire la différence. Face aux Pays-Bas, elle prend la place dans l’axe de Jennifer Hermoso, meilleure buteuse de l’histoire de la sélection espagnole, et inscrit le but de la victoire à la 111e minute.

Contre la Suède, rebelote : elle remplace la double Ballon d'Or Alexia Putellas et ouvre le score d’une sublime frappe en pivot. Femme du match dans les deux cas : rien que ça.

"Je me sens très fière, toute l'équipe l'est. On est à un pas de la gloire", a célébré la prodige en conférence de presse. "Marquer, c'est un moment magique. C'est unique, c'est incroyable. C'est l'effort de toute l'équipe."

"Elle est unique. C'est un profil rare, qui vient de l'athlétisme, elle a beaucoup de qualités avec son pied gauche et sa très bonne frappe", la décrit sa coéquipière Aitana Bonmati, qui la côtoie également au Barça.

Entre athlétisme et football, son cœur a balancé

La native de Saragosse à l'ascendance équato-guinéenne a grandi un pied sur les terrains de football et l'autre sur les pistes d'athlétisme. Elle est championne nationale juniore du 400 mètres, du triple saut, du 60 mètres haies et du 400 mètres haies, et détient toujours les records espagnols U18 et U20 du 400 mètres et du 400 mètres haies. Elle a longtemps voulu mener une double carrière mais le Covid-19 puis une rupture du ligament croisé antérieur, contractée lors d’une rencontre entre son club d'alors, Villarreal, et Granada, l'oblige à faire un choix.

"Ma blessure aux ligaments croisés m’éloignera des pistes et des terrains de football pendant un certain temps, me faisant manquer des dates importantes, telles que le championnat du monde de relais, les championnats d’Europe et du monde d’athlétisme U20, la première phase du championnat d’Europe de football U19, des championnats internationaux, et ma chance de participer aux Jeux olympiques…", liste alors celle qui veut être "la meilleure athlète et la meilleure footballeuse du monde".

Deux ans plus tard, son discours a évolué : "J'ai commencé les deux sports à sept ans. Au début, c'était pour m'amuser. En grandissant, je me suis aperçue peu à peu que je gagnais en puissance", déclare-t-elle dans un entretien au média de la Fifa. "Pour aspirer à de grandes choses, on doit s'impliquer à fond dans un sport."

Et c'est donc au football qu'elle a décidé de se consacrer, notamment en raison de son transfert au FC Barcelone. Un club avec lequel elle a déjà remporté le Championnat et la Ligue des champions lors de sa première saison chez le mastodonte catalan.

Sous le maillot national, elle n'a pas non plus perdu de temps pour ouvrir son palmarès : elle est championne du monde et championne d'Europe avec les moins de 17 ans (2018) et a remporté en 2022 la Coupe du monde des moins de 20 ans au Costa Rica. Salma Paralluelo avait alors inscrit un doublé en finale. De quoi rêver d'un même destin dimanche avec "les grandes".

