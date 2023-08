L'Espagne championne, Tebogo pionnier africain et tour des stades… les infos sports du week-end

LE RECAP SPORT

En Australie, l'Espagne a été sacré pour la première fois championne du monde football féminin. En Hongrie, Letsile Tebogo a écrit l'histoire du sprint africain en devenant le premier médaillé du continent dans la discipline. Pendant ce temps, Paris vibrait au rythme des évènements tests de triathlon et tir à l'arc en vue des JO de Paris alors que Kylian Mbappé faisait son retour sur les terrains.

Les évènements sportifs qu'il ne fallait pas rater, le résumé des cinq grands championnats et l'image du week-end... Voici le récap sports de France 24.

Les infos sport du week-end

• L'Espagne championne du monde. La Roja a été sacrée championne du monde pour la première fois grâce à un but de sa capitaine Olga Carmona face à l'Angleterre (1-0). La jeunesse, la créativité et le jeu de passes espagnols ont pris le pas sur l'expérience et le flegme des championnes d'Europe, loin de leur sérénité habituelle.

L'Espagne a été sacrée championne du monde pour la première fois grâce à un but de sa jeune capitaine Olga Carmona face à l'Angleterre (1-0) lors d'une finale inédite du mondial féminin, dimanche 20 août 2023 à Sydney. Reuters - Carl Recine

• Les Bleus vainqueurs pour le troisième test-match. Le XV de France a battu les Fidji (34-17), samedi à Nantes pour son troisième et avant-dernier match de préparation à la Coupe du monde 2023 malgré un effectif largement remanié. Les Bleus ont inscrit trois essais par Peato Mauvaka (29e), Uini Atonio (39e) et Sekou Macalou (59e).

• Noah Lyles roi du 100 m et Tebogo pionnier aux mondiaux d'athlétisme. À 20 ans, le Botswanais Letsile Tebogo a offert au continent africain sa première médaille mondiale de l'histoire sur la course reine de l'athlétisme, le 100 m masculin, dimanche à Budapest. Dans la chaleur hongroise, au bout de la ligne droite, Tebogo, record personnel en 9 sec 88, n'a été devancé que par Noah Lyles, visage de l'athlétisme mondial, de cinq centièmes.

• Des épreuves de nage dans la Seine encore annulés. Les épreuves de para triathlon samedi et le relais mixte de triathlon dimanche ont été privées de leur partie nage. En cause, une Seine encore jugée impropre pour les sportifs. Il s'agit de la troisième épreuve test troublée par la qualité de l'eau du fleuve en deux semaines puisque celle de natation en eau libre avait été annulée en début de mois. De quoi relancer l'inquiétude à moins d'un an des JO.

Les triathlètes au pont Alexandre III avant l'annulation des épreuves dans la Seine. © Emmanuel Dunand, AFP

• Lisa Barbelin en argent aux Invalides. À 349 jours de la finale femmes des JO-2024, l'archère française Lisa Barbelin a pris rendez-vous en prenant la deuxième place de l'épreuve test des Jeux de Paris, son meilleur résultat dans une étape de Coupe du monde. "C'est indescriptible ce que je ressens, livre la sportive de 23 ans. C'était dingue de me retrouver sur un podium en face de la tour Eiffel, avec une médaille remise par Tony Estanguet. Je suis désolée, je n'arrive pas à retenir mes larmes."

Du côté du football européen...

Monaco, facile vainqueur de Strasbourg (3-0), et Brest, qui s'est imposé au Havre (2-1), ont enchaîné dimanche un 2e succès d'affilée en L1 et occupent la tête du championnat à l'issue de la 2e journée conclue par le nul de Lens à domicile contre Rennes (1-1).

Remplaçant au coup d'envoi mais buteur sur penalty, Kylian Mbappé n'a pas empêché le PSG de concéder un nouveau nul à Toulouse (1-1), qui a gâché le retour sur les pelouses de l'attaquant français après un long bras de fer avec ses dirigeants. Le match a également vu les débuts d'Ousmane Dembélé sous les couleurs parisiennes.

Double première pour le FC Barcelone. Le club catalan a disputé son match officiel au stade olympique de Montjuïc, qui accueillera les rencontres à domicile des Blaugrana pendant les travaux de rénovation du Camp Nou. Et l'enceinte emblème des Jeux olympiques de 1992, d'ordinaire utilisée pour des concerts, a sonné bien creux. Les 39 000 spectateurs espéraient une fête, mais ils ont surtout assisté à un récital du gardien de Cadix, Jeremias Ledesma, qui a détourné toutes les tentatives catalanes, avant de craquer à la 83e minute sur l'ouverture du score de Pedri. Le FC Barcelone en a profité pour remporter sa première victoire de la saison.

La veille, le Real Madrid s'en est remis au talent de sa recrue estivale Jude Bellingham, auteur d'un doublé, pour renverser Almeria 3-1 et prendre la tête de la Liga.

Avec une deuxième victoire en deux matches, le champion en titre Manchester City fait pour le moment un sans-faute en Premier League. Samedi, il a dominé 1-0 l'ambitieux Newcastle, quatrième l'an dernier.

Manchester United, bien trop maladroit offensivement, a perdu pied à 2-0 sur la pelouse de Tottenham samedi, un échec qui contraste avec la résilience de Liverpool, vainqueur de Bournemouth (3-1) malgré un carton rouge et un démarrage poussif. Quant à Chelsea, les effets des 300 millions d'euros déboursés se font encore attendre : les Blues ont été surpris par West Ham (3-1).

Le champion en titre Naples a débuté sa saison par un large succès 3 à 1 sur le terrain du promu Frosinone mais le premier leader du championnat est toscan : la Fiorentina profite de son 4 à 1 face à Genoa pour prendre une anecdotique 1re place.

Du côté de Turin, Massimiliano Allegri avait exhorté son équipe à transformer "l'amertume d'être privé de Ligue des champions en colère" : l'entraîneur de la Juve a été entendu, ses joueurs ont donné une leçon à Udine (3-0). Il aura fallu moins de deux minutes à la Juve pour tourner la page d'une saison 2022-23 finie à la 7e place en raison d'une pénalité de dix points pour fraudes comptables.

Six jours après avoir signé au Bayern Munich, Harry Kane a connu une première titularisation de rêve sous ses nouvelles couleurs munichoises, avec un but et une passe décisive vendredi pour la victoire du Bayern (4-0) à Brême en ouverture de la Bundesliga. La première journée allemande a été riche en score fleuve : l'Union Berlin en a mis 4 à Mayence (4-1), Stuttgart en a infligé 5 à Bochum tandis que Leverkusen et le RB Leipzig se sont rendus coup pour coup (3-2).

Si Randal Kolo Muani n'est toujours pas fixé sur son avenir, il continue de porter l'Eintracht Francfort. Dimanche, il a inscrit l'unique but de la rencontre contre le promu Darmstadt (1-0).

L'image du week-end

Le critérium professionnelle d’Etten-Leur aux Pays-Bas a reçu non pas 1 mais 2 champions du monde sur route UCI avec Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck) et la Belge Lotte Kopecky (Team SD Worx)

Champions together shining in their rainbow stripes 🌈



Not a bad amount of world titles together all disciplines combined 🤩 #sdworx #alpecindeceuninck #wesparksuccess pic.twitter.com/zXLoxUbLiT — Team SD Worx (@teamsdworx) August 20, 2023

