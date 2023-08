Mondial-2023 : l'héroïne de l'Espagne, Olga Carmona, a appris le décès de son père après la finale

À jamais, la finale de Coupe du monde de football remportée par l'Espagne dimanche face à l'Angleterre restera teintée de tristesse pour l'unique buteuse de la rencontre, Olga Carmona. La défenseuse espagnole a appris le décès de son père après le match, a révélé la fédération espagnole.

Le 20 août 2023 restera pour la capitaine espagnole Olga Carmona, unique buteuse de la finale de la Coupe du monde, une journée de joie et de tristesse mélangées, puisqu'elle a appris la mort de son père après le sacre de la Roja, a annoncé, dimanche, la Fédération espagnole de football.

Dans un court communiqué, la RFEF a précisé dans la soirée que la joueuse de 23 ans avait "appris la triste nouvelle une fois la finale de la Coupe du monde terminée".

"Nous adressons notre accolade la plus sincère à Olga et à sa famille dans ce moment de profonde douleur", poursuit la Fédération. "Nous t'aimons, Olga, tu es l'histoire du football espagnol."

⚫️ PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo.



Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo… pic.twitter.com/BSe2XmUrVF — RFEF (@rfef) August 20, 2023

Un but dédié à la mère décédée d'une amie

La joueuse du Real Madrid a inscrit à la 29e minute le seul but de la finale de la Coupe du monde face à l'Angleterre dimanche à Sydney, offrant à sa sélection le premier titre de son histoire. Elle avait dédié son but à la mère récemment décédée d'une de ses meilleures amies.

Le Real Madrid, où elle évolue depuis 2020, a également réagi via un communiqué: "Le club souhaite exprimer ses condoléances et son affection à Olga, sa famille et à tous ses proches. Qu’il repose en paix".

