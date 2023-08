La France se fait écraser par le Canada en ouverture du Mondial de basket 2023

BASKET

Vice-championne olympique en titre, l'équipe de France de basket a subi, vendredi, l'une des plus lourdes défaites de son histoire récente face au Canada (95-65), pour son entrée en lice au Mondial de basket à Jarkarta. Les Bleus doivent se ressaisir avant la prochaine rencontre, dimanche, contre la Lettonie.

D'entrée de jeu, la douche froide. L'équipe de France de basket a subi, vendredi 25 août, un revers historique face au Canada (95-65) pour son entrée en lice au Mondial, à Jakarta.

Bien que médaillée de bronze en 2019 et vice-championne olympique en titre, la sélection française a perdu toute chance de victoire lors d'un troisième quart-temps catastrophique (8-25), à l'issue duquel elle était menée de vingt longueurs (48-68) par des Canadiens et leur fort contingent de joueurs NBA.

Le meneur-arrière d'Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, progressivement monté en température (8 points à la mi-temps, 27 au final), s'est régalé après les nombreuses balles perdues des Français (17), déjà l'un de leurs péchés mignons pendant la préparation. Le capitaine Kelly Olynyk (18 points) a, lui, trouvé des solutions à l'intérieur, où n'est pas parvenu à peser Rudy Gobert (8 points, 9 rebonds).

Seuls Evan Fournier (21 dont 19 points à la pause) et à un degré moindre Nando De Colo (12 points mais 3 balles perdues) ont tiré leur épingle du jeu face à la défense agressive canadienne.

"Aujourd'hui, ce n'était pas nous"

À l'issue de cette défaite de 30 points, Nicolas Batum, ailier et capitaine de l'équipe de France, a réagi : "On est dans le match en première mi-temps, on répond au défi physique même si on joue trop direct, quelque chose qui n'est pas bon du tout. Ce jeu collectif en attaque fait notre force et on l'a complètement zappé, surtout en deuxième période où on a un peu oublié qui nous étions. On est tombé dans leur jeu. À nous de nous reconcentrer sur nous-mêmes : aujourd'hui, ce n'était pas nous."

Pour Nando De Colo, meneur de la France : "En première mi-temps, on était plutôt présents, mais on n'a pas su contrôler la deuxième mi-temps. À un moment, on n'a pas fait les efforts qu'il fallait. On n'a plus le droit à l'erreur, à nous de nous remobiliser. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé ce soir (vendredi), mais vite se remettre en question."

Evan Fournier, ailier de l'équipe de France, n'a pas mâché ses mots au micro de BeIN Sports : "On s'est pris une belle branlée, il n'y a pas d'autres mots. On n'a pas réussi à vraiment se mettre dans nos systèmes en raison de leur pression défensive. Ils nous ont repoussés, que ce soit sur les lignes extérieures ou à l'intérieur. Ils nous ont repoussés et on n'a pas réussi à se mettre dedans. Avec ce groupe, on a le droit à une défaite, on n'a plus de joker. Focus sur la Lettonie, maintenant il faut regarder devant."

Les Bleus n'auront pas le droit à l'erreur dès leur deuxième match, dimanche, contre la Lettonie qui a remporté sa première rencontre (face au Liban), s'ils veulent accéder au deuxième tour pour lequel les deux premiers sont qualifiés. Comme l'a souligné Nicolas Batum : "Maintenant on n'a pas le choix (...) C'est impératif car avec une autre défaite, on rentre à la maison."

