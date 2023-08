Rugby : les Bleus terminent leur préparation au Mondial par une victoire contre l'Australie

Douze jours avant le début du Mondial de rugby, le XV de France a remporté une nette victoire dimanche contre l'Australie (41-17) au Stade de France.

Le XV de France a terminé sa préparation à la Coupe du monde en dominant tranquillement l'Australie (41-17), dimanche 27 août, à douze jours du début de la compétition.

Après une défaite en Écosse (25-21) puis deux victoires contre le XV du Chardon (30-27) et les Fidji (34-17), les Bleus ont passé quatre essais, par le centre Jonathan Danty (7e) ainsi que les ailiers Damian Penaud (57e, 74e) et Gabin Villière (63e), aux Wallabies au Stade de France dans ce quatrième et dernier match de préparation au Mondial (8 septembre - 28 octobre).

Ils ont même frôlé le plus large succès français face à l'Australie, qui datait de 1976, et un succès 34-6 à Paris.

Mieux, ils sont surtout évité les bobos de dernière minute, comme lors du match à Saint-Etienne, mi-août, où ils ont perdu l'ouvreur Romain Ntamack (ligament croisé) pour toute la compétition et le pilier Cyril Baille (mollet) pour les trois premiers matches.

Enfin, Antoine Dupont et Matthieu Jalibert ont su répondre aux doutes concernant leur duo dans la charnière. Associés au coup d'envoi pour la huitième fois, la première depuis une victoire contre la Géorgie (41-15) en novembre 2021, le demi de mêlée de Toulouse et l'ouvreur de Bordeaux-Bègles ont fait leur travail de plaque tournante du jeu français.

À défaut de briller véritablement, en dehors de cette sublime perforation, lancée par Antoine Dupont, poursuivie par Matthieu Jalibert, terminée par un carton jaune pour l'ailier australien Suliasi Vunivalu (52e) et sanctionnée par l'essai de Bastian Penaud quelques minutes plus tard.

La nouvelle charnière du XV de France a ainsi délivré des passes décisives sur trois des essais de Jonathan Danty (Antoine Dupont), de Bastian Penaud (Antoine Dupont) et Gabin Villière (Matthieu Jalibert).

Mais, si le fond est là, il a parfois fallu occulter la forme. Notamment en première période, où les Bleus ont souvent été brouillons, voire carrément maladroits. À moins de deux semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde, le 8 septembre face aux All Blacks, tout n'est pas parfait. Loin de là.

Au Mondial, premier match des Bleus contre la Nouvelle-Zélande

Fabien Galthié et son staff n'auront certainement pas apprécié le premier essai australien, avec une montée hasardeuse de l'arrière Thomas Ramos, qui a ouvert grand la porte à l'ailier Mark Nawaqanitawase (13e). Les deux touches perdues (sur 17) laisseront également un arrière-goût amer à l'encadrement tricolore, comme les douze pénalités concédées.

Gabin Villière a ainsi alterné le bon offensivement, avec son septième essai en Bleu, et le moins bon défensivement, avec notamment deux ballons perdus.

Heureusement, il y a également de bonnes choses à retenir dans ce match de reprise pour les cadres : Damian Penaud a inscrit son 28e essai international tandis que Thomas Ramos a su se montrer efficace au pied (85% de réussite à 6 sur 7, dont quatre pénalités). La troisième ligne de combat, portée par un Grégory Alldritt toujours aussi indispensable et un François Cros de gala (18 plaquages), a répondu présent. Tout comme le pilier gauche Jean-Baptiste Gros (8 plaquages) et le centre Gaël Fickou.

L'entrée des finisseurs, dès la 48e minute, a également apporté un peu de fraîcheur, notamment le talonneur Peato Mauvaka ou le deuxième ligne Romain Taofifenua.

Le XV de France a également su profiter des manquements de l'ouvreur des Wallabies Carter Gordon (deux pénalités et une transformation ratées).

Les Australiens, qui n'ont plus gagné depuis cinq matches, auront fort à faire dans la poule C, avec la Géorgie, le Portugal, les Fidji et le Pays de Galles.

Les Bleus, eux, lanceront le Mondial face aux All Blacks avant d'affronter la Namibie, l'Uruguay et enfin l'Italie.

Il sera alors temps de songer aux quarts de finale et un choc terrible face à l'Afrique du sud, championne du monde en titre, ou l'Irlande, n°1 mondiale. Voire l'Écosse, l'équipe qui a le plus battu les Bleus de Fabien Galthié. Le compte à rebours est lancé.

