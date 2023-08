Jeux paralympiques : "On espère répondre présent", déclare Grégory Saint-Génies

À l'occasion du lancement du compte à rebours, lundi, de la dernière année avant le début des Jeux paralympiques à Paris, France 24 reçoit Grégory Saint-Génies, directeur technique national de la Fédération française de handisport. Ce dernier revient notamment sur "le changement dans les mentalités" vis-à-vis du handisport et fixe le cap pour dans un an : le "défi très ambitieux" du top 5 mondial pour l'équipe de France.

Publicité Lire la suite

Dans un an, peu après les Jeux olympiques, Paris accueillera les Jeux paralympiques. Ces derniers débuteront dans un an jour pour jour, lundi 28 août, et d'ici là plusieurs chantiers restent encore à mener dans la capitale française – dont l'accessibilité des transports.

À lire aussi"Paris est un grand parcours d'obstacles" : pour les JO-2024, le défi des transports accessibles

"Je garde toujours un état d'esprit positif, je pense qu'on aura déployé le maximum de moyens pour être prêts et accueillir à la fois les athlètes et le public dans les meilleures conditions", réagit Grégory Saint-Génies, directeur technique national (DTN) de la Fédération française de handisport (FFH). "Il y a encore du travail à faire, mais je pense qu'on fera le maximum pour permettre aux personnes en situation de handicap de vivre ces Jeux de la meilleure façon."

Concernant la perception du handisport, le DTN se félicite d'"un changement des mentalités depuis (les Jeux paralympiques de) Londres-2012". Tout en précisant que les mondiaux de para-athlétisme – organisés à Paris en juillet dernier – ont été "un formidable galop d'essai" avant Paris-2024, Grégory Saint-Génies ajoute : "Il faut avoir une approche de la performance réalisée par les athlètes, ce sont des athlètes à part entière."

À lire aussiPierre Fairbank, l'infatigable para athlète qui veut terminer en beauté avec Paris-2024

Même s'il reconnaît qu'il "faut encore du chemin pour que les personnes en situation de handicap soient complètement incluses dans la société", le membre de la FFH loue "l'approche différente" qui règne depuis quelques années au sein de la population française. Il met aussi en exergue le rôle joué par les compétitions sportives de handisport qui donne "de la visibilité" aux para-athlètes.

Concernant les prochaines Olympiades, Grégory Saint-Génies explique : "On a la chance d'avoir une équipe de France solide et dense qui sera assez mixte. On va avoir des cadres (...) et des jeunes sportifs qui s'affirment. On a une densité assez impressionnante."

Quant à l'objectif des Bleus, il sera simple : "On espère répondre présent au défi lancé par le président de la République – rentrer de manière pérenne dans le top 5 des nations sur la scène internationale. C'est un objectif très ambitieux, on espère y arriver et on verra bien ce qu'il se passera. On a un an pour travailler."

À lire aussiRugby fauteuil : Cédric Nankin, "la machine" à la conquête des Jeux paralympiques

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne