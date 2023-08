Du stade de France à la Tour Eiffel... Où auront lieu les compétitions des Jeux paralympiques ?

CARTES

Stade de France, Roland-Garros, Champ-de-Mars, Grand Palais, Tour Eiffel... Les compétitions des Jeux paralympiques de l'été 2024 auront lieu dans des endroits tout aussi prestigieux que les Jeux olympiques. Des épreuves auront également lieu en Île-de-France ainsi qu'à Châteauroux.

Les compétitions des Jeux paralympiques auront lieu à Paris et dans sa région du 28 août au 8 septembre 2024.

Publicité Lire la suite

Deux semaines après les Jeux olympiques, Paris et sa région accueilleront les para-athlètes du monde entier pour deux semaines d'épreuves. Découvrez les sites des compétitions et les différentes disciplines qui y seront pratiquées entre le 28 août et le 8 septembre..

À lire aussiJO-2024 : Paris, Seine-Saint-Denis, Marseille, Tahiti... Où auront lieu les compétitions ?

Les Jeux paralympiques à Paris :

Arena Porte de la Chapelle : para badminton, para powerlifting

Grand Palais : para taekwondo, escrime fauteuil

Pont Alexandre III : para triathlon

Invalides : para tir à l’arc

Stade Tour Eiffel : cécifoot

Stade Roland-Garros : tennis fauteuil

Arena Champ-de-Mars : para judo, rugby fauteuil

Arena Bercy : basket fauteuil

Arena Paris Sud : goalball, boccia, para tennis de table

Place de la Concorde : cérémonie d’ouverture

Parc de la Villette : club France

Les Jeux paralympiques en île-de-France :

Stade de France : para athlétisme

Arena Paris Nord, Villepinte : volleyball assis

Paris La Défense Arena, Nanterre : para natation

Clichy-sous-Bois : para cyclisme sur route

Stade nautique, Vaires-sur-Marne : para canoë, Para aviron.

Château de Versailles, Versailles : para équitation

Vélodrome national, Montigny-le-Bretonneux : para cyclisme sur piste

La Courneuve : départ para marathon

Dugny (parc départemental Georges-Valbon) : village des Médias

Saint-Denis, Saint-Ouen-Sur-Seine et l’Île-Saint-Denis : village des athlètes

Les Jeux paralympiques en France :

Centre national de tir, Châteauroux : para tir sportif

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne