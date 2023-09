La Coupe du monde de rugby en 15 chiffres

À la loupe

La dixième édition de la Coupe du monde de rugby débute le 8 septembre en France avec le match entre les Bleus et la Nouvelle-Zélande. Un événement sportif planétaire disséqué en 15 chiffres.

Après un crochet inédit par l'Asie en 2019, la Coupe du monde de rugby revient en Europe, où elle est organisée pour la cinquième fois. La France, qui avait déjà été pays hôte en 2007, s'apprête à vivre six semaines intenses en ovalie. Après trois finales perdues en 1987, 1999 et 2011, les Bleus ont l'espoir de remporter enfin cette compétition dominée au cours des neuf éditions précédentes par trois nations de l'hémisphère Sud : la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Australie. L'Angleterre, en 2003, est la seule nation européenne à avoir réussi à gagner le trophée Webb Ellis.

20

Réparties entre 4 groupes, 20 équipes sont en lice : elles viennent d'Europe (9), d'Océanie (5), d'Amérique du Sud (3), d'Afrique (2) et d'Asie (1). Pour la première fois depuis la première Coupe du monde en 1987, l'Amérique du Nord ne compte aucun représentant puisque le Canada et les États-Unis n'ont pas réussi à se qualifier.

51

La dixième édition s'étale sur 51 jours, soit plus de 7 semaines, en raison d'une préconisation adoptée par l'instance World Rugby à l'issue de la Coupe du monde 2019. Une équipe doit avoir un délai minimum de repos de 5 jours entre deux rencontres, de manière à préserver la santé des joueurs. Initialement prévue le 21 octobre, la finale de l'édition 2023 a été repoussée d'une semaine.

660

Chaque équipe participante compte 33 joueurs, contre 31 auparavant. Cette hausse doit contribuer à une meilleure gestion des effectifs et permettre aux entraîneurs de préserver certains éléments. Il est également possible de faire appel à des joueurs supplémentaires pendant la compétition en cas de blessure constatée par un médecin indépendant.

1

Un nouveau pays fait son apparition en Coupe du monde, le Chili, qui devient la 26e nation à participer à cette compétition. Il sera accompagné en France de deux autres pays sud-américains, l'Argentine et l'Uruguay.

1491

C'est le nombre de médailles en or, argent et bronze frappées par la Monnaie de Paris pour cet événement sportif. Elles ont été réalisées à partir de plus de 200 000 téléphones recyclés. Les organisateurs ont ainsi voulu montrer leur ambition de réduire l'impact environnemental de cette compétition.

10

Les 48 matches de la compétition auront lieu dans 10 villes françaises. Le Stade de France, d'une capacité de 80 000 places, accueillera 10 rencontres, dont 6 matches de phase finale. Deux quarts de finale se dérouleront à Marseille, ainsi que 4 matches de poule. Les autres rencontres sont réparties entre Bordeaux (5), Toulouse (5), Lyon (5), Lille (5), Nantes (4), Nice (4) et Saint-Étienne (4).

200

Voilà deux siècles, un élève d'un établissement situé dans la ville anglaise de Rugby s'emparait d'un ballon à la main en plein match de football. William Webb Ellis venait alors de donner naissance à la première forme de football rugby. Cette version historique, contestée par certains, a été entérinée par une commission à la fin du XIXe siècle qui a retenu 1823 comme date de naissance de ce sport. Et le nom de William Webb Ellis, dont la dépouille repose à Menton, en France, a été donné au trophée récompensant l'équipe championne du monde. World rugby célèbre cette année ce bicentenaire.

38

Le trophée Webb Ellis est bien plus ancien que la première édition de cette compétition organisée en 1987. Selon World Rugby, il a été réalisé en 1906, et mesure 38 cm pour un poids de 4,5 kilos. Il a été fabriqué en argent massif et plaqué or 24 carats.

3

L'Afrique du Sud, championne du monde en titre, et la Nouvelle-Zélande ont chacune gagné trois Coupes du monde. Elles devancent l'Australie, sacrée en 1991 et 1999, et l'Angleterre qui a gagné en 2003.

2 500 000

C'est le nombre de billets qui devraient trouver preneurs, selon Jacques Rivoal, président du Comité d'organisation de la Coupe du monde. Lors de l'édition précédente au Japon, 1,84 million de places avaient été vendues, soit 99 % des places mises en vente, un record.

600 000

Les Britanniques devraient représenter la moitié des quelque 600 000 spectateurs étrangers attendus dans l'Hexagone, avec un très fort contingent de visiteurs anglais. Les Irlandais devraient aussi venir en nombre pour soutenir leur équipe, qui figure parmi les favorites du Tournoi.

7

La France et la Nouvelle-Zélande se sont déjà affrontées 7 fois en Coupe du monde. Les All Blacks l'ont emporté à 5 reprises, battant notamment les Bleus lors des finales de 1987 et 2011. La 8e confrontation est prévue le 8 septembre au Stade de France, pour le match d'ouverture de la 10e édition.

26

Pour arbitrer les 48 matches de cette 10e édition, 26 officiels ont été sélectionnés, dont deux Français, Pierre Brousset et Mathieu Raynal. Ce dernier fait partie des 12 arbitres de champ qui dirigeront les matches, tandis que Pierre Brousset aura un rôle d'assistant. L'Irlandaise Joy Neville, la seule femme de cette liste, sera arbitre vidéo.

106 858

Parmi les 20 nations participant à cette compétition, les Tonga sont le pays le moins peuplé, avec seulement 106 858 habitants recensés en 2022. Les Tongiens, qui ont déjà disputé 8 Coupes du monde, évolueront dans le groupe D aux côtés de l'Afrique du Sud, de l'Irlande, de l'Écosse et de la Roumanie.

15

C'est le nombre de joueurs sur le terrain pour chaque équipe au coup d'envoi d'un match. Huit autres prennent place sur le banc des remplaçants ou "finisseurs", un terme devenu courant dans le rugby moderne.

