Verstappen le record, polémique Chalureau et Swiatek au tapis… les infos sports du week-end

Sur les terres de Ferrari, le pilote de Red Bull Max Verstappen a battu un record de la F1. À l'US Open, l'aventure d'Iga Swiatek s'est arrêtée tandis qu'en Ligue 1, le PSG a enfoncé Lyon dans la crise.

Les évènements sportifs qu'il ne fallait pas rater, le résumé des cinq grands championnats et l'image du week-end... Voici le récap sports de France 24.

Les infos sport du week-end

• Max Verstappen, le record : le Néerlandais Max Verstappen, intouchable leader du championnat du monde de Formule 1, a remporté, dimanche, en Italie, son dixième Grand Prix d'affilée, un record. Le double champion du monde en titre a devancé son coéquipier chez Red Bull Sergio Pérez et la Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz, troisième.

• Iga Swiatek au tapis à l'US Open : elle était la tenante du titre et la joueuse à battre de l'US Open : c'est la Lettonne Jelena Ostapenko qui a mis un terme à son parcours, dimanche, en l'éliminant dès les 8es de finale. Cette défaite prématurée va également coûter à la Polonaise de 22 ans sa place de N.1 mondiale au profit de la Biélorusse Aryna Sabalenka, à l'issue du tournoi.

• Valentin Madouas vainqueur chez lui : Le champion de France de la Groupama-FDJ a remporté sur ses terres la Bretagne Classic, comptant pour le World Tour cycliste, dimanche, en dominant trois coureurs au sprint. Valentin Madouas s'est montré le plus fort au terme d'une course usante, longue de 258 km, devançant son compatriote Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) et l'Autrichien de la formation UAE-Emirates, Felix Grosschartner.

• La polémique Chalureau : Le deuxième ligne Bastien Chalureau, appelé vendredi en équipe de France de rugby pour remplacer son coéquipier en club Paul Willemse, blessé, est au cœur d'une polémique liée à son passé judiciaire et une condamnation pour des violences à caractère raciste remontant à 2020. Une polémique qui entache la préparation du XV de France à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du monde.

• Manon Fiorot, maîtresse à l'UFC Paris : Manon Fiorot s'est imposée lors du co-main event de la soirée parisienne de l'UFC. La Niçoise a battu par décision unanime l'Américaine Rose Namajunas, ancienne double championne UFC des poids pailles. Son prochain combat devrait la voir affronter la vainqueure du duel entre Alexa Grasso et Valentina Shevchenko, qui s'affrontent dans deux semaines pour le titre des poids mouches.

Du côté du football européen...

Le Paris Saint-Germain a enfoncé un Lyon déjà en crise avec une large victoire 4-1, dimanche, en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Miné par la guerre ouverte entre son propriétaire américain John Textor et son prédécesseur Jean-Michel Aulas, l'OL avait de quoi craindre la venue du PSG, fort de son armada offensive et de son carton contre Lens la semaine passée (3-1). Il n'aura même pas fallu quatre minutes à Kylian Mbappé pour ouvrir le compteur des joueurs de Luis Enrique, avec un penalty consécutif à une faute de Tolisso sur Ugarte.

Acculés, et malgré quelques belles séquences de jeu, les joueurs de Laurent Blanc ont ensuite sombré en première période, encaissant trois buts supplémentaires d'Hakimi (20e), Asensio (38e), et Mbappé de nouveau (45e+2), Tolisso réduisant ensuite le score sur penalty (74e). Avec trois défaites et un nul avant la trêve internationale, le bilan est catastrophique pour l'OL, dernier à égalité de points avec Lens et Clermont. À l'inverse, les hommes de Luis Enrique recollent au leader monégasque (8 points contre 10).

Le Real Madrid et le FC Barcelone s'en sortent. Mené à la mi-temps après l'ouverture du score de son ancienne doublure en attaque, Borja Mayoral, le Real a égalisé au retour des vestiaires grâce à Joselu (47e). Et c'est sa recrue Bellingham, sur un nuage depuis le début de saison, qui a de nouveau offert les trois points à son équipe à la 95e minute. Toujours aussi poussif, le FC Barcelone s'est aussi fait peur mais a fini par s'imposer à Pampelune face à Osasuna (2-1) grâce un penalty tardif de Robert Lewandowski.

Avec panache et folie, Arsenal a enlevé le choc de la journée contre Manchester United (3-1) grâce à un final ébouriffant, avec deux buts dans le temps additionnel.

Les Gunners étaient tout près de concéder un deuxième match nul d'affilée à domicile en championnat, une semaine après avoir été rejoints 2-2 par Fulham, pourtant en infériorité numérique, à l'Emirates. Mais sa coûteuse recrue Declan Rice, arrivée cet été de West Ham contre 122 millions d'euros, a envoyé une lourde frappe qu'André Onana n'a pas réussi à capter à la 96e minute.

"Les grands matches sont pour les grands joueurs et Rice a été formidable", a commenté l'entraîneur Mikel Arteta. "Il a dominé au milieu de terrain, il comprend ce dont nous avons besoin, a donné de la motivation à l'équipe puis offert ce moment de magie pour gagner".

L'Inter Milan est le nouveau leader du Championnat d'Italie après sa nette victoire face à la Fiorentina (4-0) dimanche, grâce au premier but en Serie A et une passe décisive de l'attaquant français Marcus Thuram.

Milan est au sommet : les deux équipes de la capitale lombarde sont les seules en Italie après trois journées à avoir fait le plein de points (9 pts). L'Inter et l'AC Milan se retrouveront d'ailleurs pour un derby alléchant le 16 septembre après la trêve internationale.

Le Bayern Munich a dû s'employer pour venir à bout du Borussia Mönchengladbach, arrachant la victoire dans les cinq dernières minutes grâce à Mathys Tel (2-1), alors que le Bayer Leverkusen a continué d'impressionner contre Darmstadt (5-1).

Les hommes de Thomas Tuchel et de Xabi Alonso sont les seuls à compter trois victoires en autant de rencontres en ce début de saison dans le championnat d'Allemagne. Le fauteuil de leader, anecdotique après si peu de journées, revient toutefois à Leverkusen à la différence de buts (+8 contre +7).

En clôture de la journée, le RB Leipzig s'est imposé 3 à 0 sur la pelouse de l'Union Berlin, les commandes du championnat au Bayern Munich et au Bayer Leverkusen.

L'image du week-end

Comment Max Verstappen pourrait-il célébrer sa victoire en cas de succès lors du prochain Grand Prix ? Dix doigts, comme ses 10 victoires consécutives en Formule 1 lors de cette saison 2023. Un nouveau record qui efface celui de Sebastian Vettel, établi en 2013.

Avec 10 Grands prix consécutifs remportés, Max Verstappen a établi un nouveau record en Formule 1. © Ben Stansall, AFP

Organisation, sécurité, transports… la Coupe du monde de rugby à XV se déroule du 8 septembre au 28 octobre en France. Des matches sont prévus dans neuf stades répartis dans dix villes sur le territoire. À moins d’un an de l’ouverture des JO de Paris 2024, cette compétition pourrait avoir valeur de "répétition". Le souvenir du désastre de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, en juin 2022, reste dans toutes les mémoires.

