Le 3 novembre se tiendront les élections américaines. Le président sortant républicain Donald Trump sera opposé au candidat démocrate Joe Biden. La crise du Covid-19, qui a fait plus de 200 000 morts aux États-Unis, et les manifestations anti-racisme à la suite de la mort de George Floyd ont fragilisé l’ancien homme d’affaires. Face à l’ancien vice-président de Barack Obama et quatre ans après avoir battu Hillary Clinton, Donald Trump espère de nouveau créer la surprise.