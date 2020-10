2020-10-15 18:01 Couvre-feu en France, ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas

"Chacun chez soi de 21H00 à 06H00" dans les zones de couvre-feu, sauf attestation dérogatoire, finis les mariages en salle des fêtes, pas plus de six au restaurant quand il est ouvert: voici le mode d'emploi de la nouvelle vie des Français pour les six prochaines semaines.