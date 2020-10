REPLAY - Dernier débat entre Donald Trump et Joe Biden : Présidentielles Américaine

Les deux rivaux dans la course à la Maison Blanche se sont affrontés jeudi soir à Nashville lors d'un dernier duel télévisé, à 12 jours de la présidentielle américaine. Donald Trump et Joe Biden ne se sont quasiment pas coupé la parole, contrairement à leur premier débat chaotique à Cleveland. Cela n'a pas empêché des accusations bien préparées de part et d'autre.