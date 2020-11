Élection américaine : "Nous sommes dans une dynamique autoritaire qui m'inquiète"

"Nous sommes dans le royaume du mensonge. C'est son habitude. Il n'a pas encore gagné la Pennsylvanie, le Wisconsin ou le Michigan. Il se pourrait qu'il les gagne parce qu'il y a un écart qui va être difficile à combler pour Biden mais il reste tous ces bulletins à dépouiller. Il déclare victoire avant l'heure et il va falloir patienter et le faire taire un peu parce que ça commence à bien faire. En tant qu'électeur aux Etats-Unis, je suis moi-même révulsé par ce comportement, s'indigne James Cohen, professeur d'études américaines à l'université Paris 3. Nous allons toujours plus vers un scénario autoritaire même s'il gagne par suffrage universel nous sommes tout de même dans une dynamique autoritaire qui m'inquiète. Et je ne suis pas le seul".