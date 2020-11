Présidentielle américaine : "le traumatisme de 2016 est toujours présent"

Les premiers résultats d'une élection lourde d'enjeux commençaient à tomber mardi soir aux Etats-Unis, sans encore départager Donald Trump et Joe Biden qui proposent deux visions radicalement différentes d'un pays traversé par des crises sanitaire, économique et sociale d'une ampleur historique. Pour certains démocrates, "le traumatisme de 2016 est toujours présent" explique Ellen Kountz, professeur à l'INSEEC et auteure.