Vaccin du Covid-19 : "Nous devons éviter tout nationalisme", affirme Melinda Gates

L'Américaine Melinda Gates, co-présidente de la fondation Bill et Melinda Gates. © France24

Vidéo par : Caroline DE CAMARET

Lors du Forum de Paris pour la Paix organisé à l'Élysée jeudi et vendredi, Melinda Gates a annoncé le versement de 70 millions de dollars pour lutter contre l'épidémie du Covid-19. objectif : injecter cet argent dans l'"Accélérateur ACT", lancé avec l'OMS, le G20 ou encore d'autres ONG pour" distribuer des vaccins à tout le monde à un prix abordable" et pour la recherche. "L'objectif de cet accélérateur est qu'il n'y ait pas de nationalisme de vaccin afin qu'il soit déployé immédiatement dans le monde entier, pour les co-soignants, pour les populations les plus vulnérables et tous les autres".