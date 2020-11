Attentats du 13-Novembre 2015 : comment combattre l'Islam radical et le terrorisme ?

Le 13 novembre 2015, la France est frappée par les pires attaques terroristes de son histoire, revendiquées par le groupe État islamique. Les attentats, contre la salle de concert du Bataclan, plusieurs bars et restaurants de Paris et près du Stade de France, font 130 morts et plus de 350 blessés. Comment combattre l'islam radical et le terrorisme ? Réponse avec Fabien Truong, sociologue.