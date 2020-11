Attentats du 13-Novembre 2015 : les noms des victimes égrenés devant le Bataclan

La cérémonie débute devant le Bataclan. Le 13 novembre 2015, le groupe de rock californien Eagles of Death Metal s'y produit devant 1 500 personnes enthousiastes. Les artistes jouent le morceau "Kiss the devil" ("Embrasse le diable") lorsqu'un troisième commando fait irruption dans la salle de concerts, à 21 h 40, et commence à tirer. Le carnage fera 90 morts. Des survivants trouvent des cachettes ou feignent la mort parmi les cadavres enchevêtrés dans la fosse, d'autres parviennent à s'enfuir